Windows 10: Περισσότεροι από τους μισούς υπολογιστές παραμένουν στο λειτουργικό που «λήγει»

Μπορεί η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος των Windows 10 έχει ξεκινήσει, αλλά οι χρήστες - ιδιώτες και επιχειρήσεις - μοιάζουν απρόθυμοι να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα. Σύμφωνα με έρευνα της Kaspersky, περισσότεροι από τους μισούς υπολογιστές σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα της Microsoft, το οποίο παύει να υποστηρίζεται τον Οκτώβριο του 2025.



Τα στοιχεία προέρχονται από το Kaspersky Security Network και καταγράφουν μια εικόνα, που ανησυχεί τους ειδικούς της κυβερνοασφάλειας. Παρά τις προειδοποιήσεις, το 53% των χρηστών εξακολουθεί να χρησιμοποιεί Windows 10, ενώ μόλις το 33% έχει μεταβεί στην τελευταία έκδοση, τα Windows 11.

Το 53% των χρηστών και σχεδόν 60% των επιχειρήσεων εξακολουθούν να λειτουργούν με Windows 10, έναν μήνα πριν λήξει η υποστήριξη

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι το 8,5% συνεχίζει να λειτουργεί με Windows 7, ένα λειτουργικό που δεν υποστηρίζεται ήδη από το 2020.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο περίπλοκη στον επιχειρηματικό κόσμο. Σχεδόν 6 στους 10 εταιρικούς υπολογιστές τρέχουν Windows 10, με τις μικρές επιχειρήσεις να εμφανίζουν αντίστοιχα ποσοστά (51%).

Παράλληλα, πάνω από το 6% των εταιρειών εξακολουθούν να βασίζονται σε Windows 7, εκθέτοντας τα δίκτυα τους σε σοβαρούς κινδύνους. Η χρήση παλαιότερων λειτουργικών σημαίνει όχι μόνο μεγαλύτερη ευαλωτότητα σε κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και πιθανή ασυμβατότητα με νεότερο λογισμικό και λύσεις ασφαλείας - γεγονός που μπορεί να προκαλέσει λειτουργικά προβλήματα και οικονομικές ζημιές.

Οι λόγοι της καθυστέρησης

Οι λόγοι πίσω από αυτήν την «καθυστέρηση» δεν είναι νέοι. Για πολλούς χρήστες, οι αναβαθμίσεις θεωρούνται δαπανηρές ή άσκοπες, καθώς συχνά φέρνουν μικρές αλλαγές στις λειτουργίες, αλλά μεγάλες διαφοροποιήσεις στις καθημερινές συνήθειες. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν: ένα μη υποστηριζόμενο λειτουργικό είναι σαν ένα σπίτι με σαθρά θεμέλια. «Οι κίνδυνοι υπερτερούν σαφώς των μικρών δυσκολιών που συνεπάγεται η μετάβαση», η Kaspersky.

Η έγκαιρη μετάβαση σε νεότερη έκδοση θεωρείται κρίσιμη, ιδιαίτερα για τα τμήματα IT επιχειρήσεων, που διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα. Η εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας, η ενεργοποίηση αυτόματων αναβαθμίσεων και η χρήση προηγμένων λύσεων προστασίας μπορούν να περιορίσουν δραστικά τον κίνδυνο παραβίασης.

Η εικόνα, που αποκαλύπτει η έρευνα, δείχνει ότι η μετάβαση στο μέλλον γίνεται με αργά βήματα. Όμως, όπως σημειώνει, με τη λήξη υποστήριξης των Windows 10 σε μόλις έναν μήνα, οι καθυστερήσεις μετατρέπονται σε πραγματική απειλή.

Για τους ιδιώτες σημαίνει αυξημένο κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων, για τις επιχειρήσεις, απώλειες δεδομένων, κόστη και ζημιά στην αξιοπιστία τους. «Το δίλημμα δεν είναι τεχνολογικό, αλλά στρατηγικό: προσαρμογή και θωράκιση ή έκθεση σε έναν κόσμο κυβερνοαπειλών που δεν συγχωρεί αδράνεια», καταλήγει η εταιρεία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.