Διεθνής διάκριση για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη – Γ. Στασινός: Παγκόσμια επιβράβευση για το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς

Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, το πρώτο μεγάλο έργο πληροφορικής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υλοποίησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), κατέκτησε διεθνή διάκριση ως πρωτοποριακός κόμβος τεχνολογίας και καινοτομίας εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα μας στα «2025 WITSA Global Awards».

Με την απονομή της διάκρισης στην κατηγορία Digital Opportunity / Inclusion ("Ψηφιακή Ευκαιρία/Ένταξη"), το ΤΕΕ παρουσιάζει στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το σύνολο των σημαντικών ψηφιακών έργων του, αναδεικνύοντας τον ρόλο του στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας.

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, η διεθνής διάκριση πιστοποιεί ότι: «Πρόκειται για μία εμβληματική μεταρρύθμιση που ανήκει στην Ελλάδα. Η διεθνής αναγνώριση έρχεται να αναδείξει τον ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου και των Ελλήνων Μηχανικών στον ψηφιακό μετασχηματισμό». Ο ίδιος προσκαλεί τους πολίτες να γνωρίσουν από κοντά τα ψηφιακά έργα του ΤΕΕ στο περίπτερο της έκθεσης στη 89η ΔΕΘ από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης αποτέλεσε πρωτοβουλία, σχεδίαση και υλοποίηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία τον Μάιο του 2024 σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παρουσιάστηκε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αποτελεί μία σύγχρονη εθνική πλατφόρμα GIS, ρυθμισμένη θεσμικά, παρέχοντας έναν κοινό ψηφιακό χάρτη για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών. Σε αυτόν αποτυπώνονται όλες οι «θεσμικές γραμμές», δηλαδή τα απαιτούμενα γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε επένδυσης.

Στο άμεσο μέλλον, η ανάρτηση όλων των αποφάσεων πολεοδομικού ενδιαφέροντος στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη θα καταστεί υποχρεωτική, ενώ μετά την ολοκλήρωση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, οι συνολικές ωφέλειες για την κοινωνία θα είναι ορατές.

Διεθνής αναγνώριση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας

Ο Γιώργος Στασινός επισημαίνει ότι: «Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ηγείται του ψηφιακού μετασχηματισμού και το διαπιστώνει πλέον και η διεθνής κοινότητα». Όπως υπογράμμισε, ήδη από το 2018 το ΤΕΕ παρουσίασε το όραμά του για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, που σήμερα λειτουργεί ως οδηγός καλών πρακτικών και για άλλες χώρες.

Βασικός στόχος του έργου είναι ο κάθε πολίτης, μηχανικός ή επενδυτής, να έχει εύκολη πρόσβαση σε ολοκληρωμένη και θεσμικά ασφαλή πληροφόρηση αναφορικά με το τι επιτρέπεται ή απαγορεύεται σε κάθε σημείο της Ελλάδας, προάγοντας διαφάνεια, ταχύτητα και λιγότερη γραφειοκρατία στις συναλλαγές με το κράτος.

Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης θεωρείται ένα δυναμικό και πολύτιμο εργαλείο, που θα συνεχίσει να αναβαθμίζεται και να εμπλουτίζεται ως βασικός πυλώνας για την τεχνική κοινότητα, τους πολίτες, τους επενδυτές και τη δημόσια διοίκηση.

Αναγνωρίζεται επίσης η συμβολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και διαδοχικών Υπουργών Περιβάλλοντος, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που στήριξαν το έργο θεσμικά και στρατηγικά, συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.

Τα οφέλη του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη

Η πλατφόρμα του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες «μίας στάσης» σε πολίτες, μηχανικούς και δημόσιους λειτουργούς, παρέχοντας πρόσβαση σε κρίσιμες χωρικές πληροφορίες. Επιπλέον, θέτει τις βάσεις για εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη αποφάσεων αστικού σχεδιασμού.

Μεταξύ των παρεχόμενων πληροφοριών περιλαμβάνονται:

Υφιστάμενος χωρικός και πολεοδομικός σχεδιασμός

Καθεστώς προστασίας περιοχών

Δομημένο περιβάλλον και όροι/περιορισμοί δόμησης

Ιδιοκτησιακό καθεστώς και αντικειμενικές αξίες ακινήτων

Αρχαιολογικό κτηματολόγιο και στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Ήδη ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης παρουσιάζει μετρήσιμα οφέλη, όπως:

Περισσότερα από 70.000 πολεοδομικά διαγράμματα έχουν ψηφιοποιηθεί και ενταχθεί στην πλατφόρμα, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Μειώνονται σημαντικά τα εμπόδια στη συμμετοχή στις διαδικασίες σχεδιασμού, ιδιαίτερα για όσους δεν διαθέτουν άμεση πρόσβαση σε νομικά ή χωροταξικά εργαλεία.

Οι πολίτες και οι επενδυτές μπορούν αυτόνομα να πληροφορηθούν πού και πώς μπορούν να χτίσουν, να επενδύσουν ή να προστατεύσουν τη γη τους χωρίς ενδιάμεσους.

Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης επιλύει την έλλειψη προσβασιμότητας σε ρυθμιστικά και χωροταξικά δεδομένα, αποτελώντας λειτουργικό υπόδειγμα για μια πιο συμπεριληπτική, ψηφιακή προσέγγιση στη διακυβέρνηση της γης και του αστικού σχεδιασμού. Προωθεί την ισότητα στην πρόσβαση στην πληροφορία και μπορεί να αξιοποιηθεί ως οδηγός για άλλες χώρες.

Η ανοικτή φιλοσοφία δεδομένων, ο σχεδιασμός με επίκεντρο τον πολίτη και τα προσβάσιμα εργαλεία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για μια δίκαιη ψηφιακή μετάβαση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ηλ. Π

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.