Πούτιν και Σι μιλούσαν για μεταμόσχευση οργάνων - Είναι όμως αυτό το εισιτήριο για την αθανασία;

Μπορεί ο άνθρωπος να αγγίξει την αθανασία με τη μεταμόσχευση οργάνων; Αυτή την περίεργη συζήτηση είχαν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν, στο πλαίσιο της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο.

Ένας μεταφραστής, που μιλούσε στα μανδαρινικά εκ μέρους του Πούτιν, είπε στον Σι ότι τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχευθούν επανειλημμένα «έτσι ώστε να μπορεί κανείς να γίνεται όλο και νεότερος» παρά την ηλικία του, και ίσως ακόμη και να μπορεί να αποφύγει τα γηρατειά «επ' αόριστον».

«Προβλέπεται ότι σε αυτόν τον αιώνα μπορεί να γίνει δυνατό να ζήσει κανείς μέχρι τα 150», πρόσθεσε.

Οι δύο ηγέτες γελούσαν, κάτι που υποδηλώνει πως ίσως δεν το συζητούσαν σοβαρά, αλλά είναι εύλογο το ερώτημα εάν έχουν κάτι στο μυαλό τους.

Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων είναι δεδομένο πως σώζουν ζωές και με τη συνεχή εξέλιξη της ιατρικής και της τεχνολογίας, τα μεταμοσχευμένα όργανα «ζουν» πολύ περισσότερο.

Σύμφωνα με το BBC, νεφροί που έχουν μεταμοσχευθεί έχουν λειτουργήσει κανονικά για περισσότερα από 50 χρόνια. Βέβαια, η διάρκεια ζωής ενός οργάνου εξαρτάται από το πόσο υγιείς είναι ο δότης και ο λήπτης - συν το πόσο καλά το φροντίζουν.

Για παράδειγμα, αν κάποιος λάβει νέο νεφρό από ζωντανό δότη, αυτό μπορεί να αντέξει για 20 έως 25 χρόνια. Από έναν νεκρό δότη, η διάρκεια αυτή μειώνεται σε 15 έως 20 έτη.

Ο τύπος του οργάνου έχει επίσης σημασία. Ένα ήπαρ μπορεί να διαρκέσει περίπου 20 χρόνια, μια καρδιά 15 χρόνια και οι πνεύμονες σχεδόν 10 χρόνια, σύμφωνα με έρευνες.

Εισιτήριο για την αθανασία οι μεταμοσχεύσεις;

Ο Πούτιν και ο Σι πιθανώς να μιλούσαν για μεταμόσχευση πολλαπλών οργάνων, επανειλημμένα.

Η χειρουργική όμως επέμβαση είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, με σημαντικούς κινδύνους. Επί του παρόντος, οι άνθρωποι που λαμβάνουν ένα νέο όργανο πρέπει να λαμβάνουν ισχυρά φάρμακα κατά της απόρριψης, τα ανοσοκατασταλτικά, για όλη τους τη ζωή. Αυτά μπορεί να έχουν παρενέργειες, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, ενώ αυξάνουν και τον κίνδυνο λοιμώξεων.

Επίσης, ένας μεγάλος κίνδυνος με τις μεταμοσχεύσεις είναι πως το σώμα μπορεί να απορρίψει το μεταμοσχευμένο όργανο, επειδή προέρχεται από άλλον άνθρωπο, ακόμα και αν κάποιος λαμβάνει την αγωγή του.

Όργανα κατά παραγγελία

Οι επιστήμονες εστιάζουν πάνω στη δημιουργία οργάνων που δεν θα απορρίπτονται από τον οργανισμό, χρησιμοποιώντας γενετικά τροποποιημένους χοίρους ως δότες.

Χρησιμοποιούν ένα εργαλείο γονιδιακής επεξεργασίας, γνωστό ως CRISPR, για να αφαιρέσουν γονίδια των χοίρων και να προσθέσουν ανθρώπινα γονίδια, ώστε να γίνουν τα όργανα πιο συμβατά με το ανθρώπινο σώμα.

Η εκτροφή ειδικών χοίρων για αυτόν τον σκοπό θεωρείται ιδανική, σύμφωνα με ειδικούς, καθώς τα όργανά τους έχουν περίπου το σωστό μέγεθος για το ανθρώπινο σώμα.

Η επιστήμη βρίσκεται ακόμα σε εξαιρετικά πειραματικό στάδιο, αλλά έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μία μεταμόσχευση καρδιάς και μία μεταμόσχευση νεφρού.

Οι δύο άνδρες που συμφώνησαν να υποβληθούν στις επεμβάσεις αυτές ήταν πρωτοπόροι στον νέο αυτό τομέα των μεταμοσχεύσεων.

Αν και οι δύο έχουν πεθάνει, συνέβαλαν καθοριστικά στην πρόοδο της ξενομεταμόσχευσης - της μεταμόσχευσης ζωντανών κυττάρων, ιστών ή οργάνων από ένα είδος σε άλλο.

Μια άλλη προσέγγιση που εξετάζεται είναι η καλλιέργεια νέων οργάνων χρησιμοποιώντας ανθρώπινα κύτταρα του ίδιου του ασθενούς.

Τα βλαστοκύτταρα έχουν την ικανότητα να εξελίσσονται σε οποιοδήποτε είδος κυττάρου ή ιστού υπάρχει στο σώμα.

Καμία ερευνητική ομάδα δεν έχει καταφέρει ακόμα να δημιουργήσει πλήρως λειτουργικά, μεταμοσχεύσιμα ανθρώπινα όργανα, αλλά οι επιστήμονες βρίσκονται κοντά.

Τον Δεκέμβριο του 2020, Βρετανοί ερευνητές από το University College London και το Ινστιτούτο Francis Crick αναδημιούργησαν έναν ανθρώπινο θύμο αδένα -βασικό όργανο του ανοσοποιητικού συστήματος- χρησιμοποιώντας ανθρώπινα βλαστοκύτταρα και έναν βιοτεχνητό σκελετό.

Όταν μεταμοσχεύτηκε δοκιμαστικά σε ποντίκια, φάνηκε να λειτουργεί.

Και επιστήμονες από το Νοσοκομείο Great Ormond Street στο Λονδίνο αναφέρουν ότι έχουν αναπτύξει ανθρώπινα εντερικά μοσχεύματα χρησιμοποιώντας βλαστοκύτταρα από ιστό των ίδιων των ασθενών, κάτι που θα μπορούσε μελλοντικά να οδηγήσει σε εξατομικευμένες μεταμοσχεύσεις για παιδιά με εντερική ανεπάρκεια.

