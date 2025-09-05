Θεσσαλονίκη: Το ΑΠΘ τιμά 100 χρόνια με έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία στη ΔΕΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετέχει δυναμικά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (6-14 Σεπτεμβρίου), παρουσιάζοντας μια σειρά από ακαδημαϊκά και ερευνητικά επιτεύγματα. Στο πλαίσιο της έκθεσης, το ΑΠΘ θα αναδείξει καινοτόμα εκθέματα, εφαρμογές, πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα και spin-off προϊόντα, ενώ θα διοργανώσει εκδηλώσεις που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, «Η παρουσία του ΑΠΘ στη ΔΕΘ αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους επισκέπτες να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας, να γνωρίσουν εκπαιδευτικά προγράμματα και δομές, να δουν από κοντά καινοτόμες εφαρμογές, κατασκευές και πλατφόρμες, προϊόντα από spin-off εταιρείες, να συνομιλήσουν με διακεκριμένες επιστημονικές και φοιτητικές ομάδες και να συμμετάσχουν σε πρωτότυπες παρουσιάσεις και ενδιαφέρουσες συζητήσεις».

Εγκαίνια και Επετειακές Εκδηλώσεις

Τα επίσημα εγκαίνια του περιπτέρου θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 11:00, στον εκθεσιακό χώρο του ΑΠΘ, στο περίπτερο 17 (Akademia), stand 34. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο επετειακός χώρος, που θα βρίσκεται επίσης στο περίπτερο 17, stand 44, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου.

Παράλληλες Εκδηλώσεις και Συμμετοχή Κοινού

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παράλληλες εκδηλώσεις, που θα λάβουν χώρα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του περιπτέρου 17. Εκεί, φοιτητικές και ερευνητικές ομάδες θα παρουσιάσουν πρωτότυπες ιδέες και καινοτομίες, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

*Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της συμμετοχής του ΑΠΘ στην 89η ΔΕΘ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

