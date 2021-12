Το κινεζικό rover Yutu 2 προσεληνώθηκε στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης τον Ιανουάριο του 2019 και ενώ είχε σχεδιαστεί για μία αποστολή μόλις τριών μηνών, συνεχίζει να λειτουργεί για τρίτη χρονιά. Εξερευνώντας το κρατήρα Von Karman λοιπόν, το rover εντόπισε ένα μυστηριώδες αντικείμενο στον ορίζοντα που φαίνεται να έχει σχήμα κύβου. Στη θολή φωτογραφία που έστειλε στη Γη διακρίνεται ένα αντικείμενο να ξεπροβάλει από το κατά τα άλλα επίπεδο τοπίο.

Στο post που ανέβασε η κινεζική διαστημική υπηρεσία CNSA μάλιστα το αναφέρει ως “μυστηριώδης καλύβα”.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I