Σπάνια έκλειψη γιγαντιαίου άστρου απόψε ορατή και στην Ελλάδα

Ένα σπάνια αστρολογικο φαινόμενο – μία έκλειψη άστρου υπεργίγαντα από αστεροειδή – θα συμβεί απόψε, περίπου στις 3 τα ξημερωμάτα και θα είναι ορατό σε ένα «μονοπάτι» που εκτείνεται από το Τατζικιστάν και την Αρμενία, σε όλη την Τουρκία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, μέχρι το Μαϊάμι και το Florida Keys και ορισμένες περιοχές του Μεξικού.

Το άστρο Betelgeuse, ένα από τα μεγαλύτερα και φωτεινότερα σε απόσταση περίπου 700 ετών φωτός από τη Γη στον αστερισμό του Ωρίωνα, θα «εξαφανιστεί» για πολύ λίγο από τον νυχτερινό ουρανό καθώς θα περάσει από μπροστά του ο αστεροειδής Leona - ο οποίος βρίσκεται στην κύρια ζώνη αστεροειδών μεταξύ του Άρη και του Δία, με πλάτος 55 χλμ. και μήκος 80 χλμ.

Το φαινόμενο θα παρατηρηθεί για πρώτη φορά από τους επιστήμονες και επικρατεί ενθουσιασμός καθώς οι αστρονόμοι ελπίζουν να μάθουν περισσότερα για τα δύο ουράνια σώματα μέσω της έκλειψης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει όχι περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα.

Ο Betelgeuse είναι περίπου 700 φορές μεγαλύτερος από τον Ηλιο και χιλιάδες φορές φωτεινότερος, με ηλικία μόλις 10 εκατ. ετών.

Στην Ελλάδα η έκλειψη θα γίνει ορατή σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας - αν ο καιρός το επιστρέψει. Δείτε εδω αναλυτικά τις περιοχές.

Οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι το φαινόμενο μπορεί να γίνει ορατό και με ένα απλό ζευγάρι κιάλια.

Επίσης θα υπάρχει και live μετάδοση στο Διαδίκτυο εδώ.

Πηγή: skai.gr

