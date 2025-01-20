R.E.M: Ο τραγουδιστής Μάικλ Στάιπ καλεί σε μποϊκοτάζ του Facebook και του Instagram

Ο Μάικλ Στάιπ των R.E.M. ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μποϊκοτάρουν το Facebook και το Instagram για τον ρόλο τους «να βοηθούν στην προώθηση της ακροδεξιάς στην Αμερική».

Ο τραγουδιστής ζήτησε από τους ανθρώπους να αποσυνδεθούν απ' όλες τις πλατφόρμες που ανήκουν στη Meta – η οποία περιλαμβάνει επίσης τις Threads, Whatsapp, Messenger, Giphy, Metaquest και Rayban Meta από τις 19 έως τις 26 Ιανουαρίου.

«Θα αποσυνδεθώ αυτήν την εβδομάδα» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο τραγουδιστής του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος. «Σκεφτείτε να κάνετε το ίδιο, ώστε εταιρείες όπως η Meta να φανταστούν ότι μπορεί να υπάρχουν συνέπειες για την προώθηση της ακροδεξιάς στην Αμερική και παγκοσμίως».

«Ή είμαστε πολύ εθισμένοι που δεν μπορούμε να αποσυνδεθούμε ούτε για μία εβδομάδα;» πρόσθεσε.

Ο Στάιπ σχολίασε επίσης ότι αισθάνεται ότι οι ενέργειες του Meta είναι «τόσο κραυγαλέες» και σημείωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα απομακρυνθώ για μια εβδομάδα ως κάποια μορφή διαμαρτυρίας – και μετά θα επιστρέψω και θα αποφασίσω τι θα κάνω από εκεί και πέρα».

Η μητρική εταιρεία του Facebook μετονομάστηκε Meta το 2021 για να «αντανακλά την εστίασή της στην οικοδόμηση του metaverse». Πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος είναι ο συνιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι καταργεί τη χρήση ανεξάρτητων fact-checkers στο Facebook και το Instagram, αντικαθιστώντας τους με «σημειώσεις» από την κοινότητα, τύπου X, όπου ο σχολιασμός της ακρίβειας των αναρτήσεων επαφίεται στους χρήστες.

Μετά την απόφαση, ο Guardian ανέφερε ότι οι ειδικοί ανησυχούν ότι αυτό θα οδηγήσει σε «ραγδαία ριζοσπαστικοποίηση» με τος «μεσήλικες χρήστες του Facebook» να κινδυνεύουν να «εκτεθούν σε εξτρεμιστικό περιεχόμενο» που θα κάνει «ακόμα πιο δύσκολο να διακρίνει κανείς την αλήθεια».

Η κίνηση θεωρείται ότι είναι μια προσπάθεια να έρθει πιο κοντά στον επερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα ότι εντυπωσιάστηκε από την απόφαση του Ζούκερμπεργκ και πρόσθεσε ότι η Meta «έχει διανύσει πολύ δρόμο».

Ο Μάικλ Στάιπ εξέφραζε ευθέως τις πολιτικές απόψεις του από νωρίς στην καριέρα του και πρόσφατα εμφανίστηκε σε συγκεντρώσεις της υποψήφιας των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις.

Πηγή: skai.gr

