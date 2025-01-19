Οι χρήστες του TikTok στις ΗΠΑ δεν έχουν πλέον πρόσβαση στην πλατφόρμα, καθώς από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή ο νόμος που προβλέπει την απαγόρευσή της.

«Ο νόμος που απαγορεύει το TikTok τέθηκε σε εφαρμογή στις ΗΠΑ. Δυστυχώς αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TikTok τώρα. Είμαστε τυχεροί που ο πρόεδρος Τραμπ έχει επισημάνει ότι θα συνεργαστεί μαζί μας για να βρεθεί μια λύση και να αποκατασταθεί το TikTok αφού ορκιστεί. Παρακαλώ αναμείνατε», γράφει μήνυμα που είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα.

Από την πλευρά του ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο ότι «πιθανότατα» θα δώσει αναστολή 90 ημερών στην απαγόρευση που έχει επιβληθεί στο TikTok, αφού ορκιστεί τη Δευτέρα.

«Η παράταση 90 ημερών είναι κάτι που πιθανότατα θα γίνει, γιατί είναι το σωστό», δήλωσε σε συνέντευξή του στο NBC. «Αν αποφασίσω να το κάνω, πιθανότατα θα το ανακοινώσω την Δευτέρα».

Ο Λευκός Οίκος επανέλαβε χθες ότι εναπόκειται στην επόμενη κυβέρνηση να αναλάβει δράση.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον κατηγόρησε την Παρασκευή τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιεί αθέμιτα την κρατική εξουσία για να φιμώσει το TikTok. «Η Κίνα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της», επεσήμανε εκπρόσωπός της.

Πώς φτάσαμε στο τέλος του TikΤok

Η εξαφάνιση της εφαρμογής συζητιόταν εδώ και πέντε χρόνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε για πρώτη φορά την απαγόρευση του στα μέσα του 2020 με εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο δεν πέτυχε. Διάφορα μέλη του Κογκρέσου πρότειναν μέτρα που θα έκαναν το ίδιο, μόνο ένα πέρασε. Ο νόμος περί προστασίας των Αμερικανών από ελεγχόμενες εφαρμογές από ξένους εχθρούς έγινε νόμος, επιβάλλοντας την πώληση ή την απαγόρευση του TikTok.

Ο δικηγόρος του TikTok είπε στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι η εφαρμογή θα «σκοτεινιάσει» στις 19 Ιανουαρίου. Μετά την εξαφάνιση του TikTok από τα καταστήματα εφαρμογών, αποτρέποντας νέες λήψεις και ενημερώσεις, θα καταργηθεί σταδιακά όσο η απαγόρευση παραμένει σε ισχύ. Χωρίς τακτικές ενημερώσεις, η ομαλή λειτουργικότητα της εφαρμογής θα υποστεί δυσλειτουργίες και μπορεί να γίνει ευάλωτη σε κυβερνοεπιθέσεις.

Το TikTok πολέμησε με νύχια και με δόντια στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός μιας εφαρμογής που αγαπούν τόσοι πολλοί θα παραβίαζε τα δικαιώματα ελευθερίας του λόγου τους, ένα επιχείρημα χωρίς βάση. Δύο ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την ByteDance να πουλήσει τη δημοφιλή εφαρμογή, που χρησιμοποιείται από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι ο νόμος είναι συνταγματικός και ότι οι διατάξεις του πρέπει να ισχύουν. Ο Μπάιντεν είπε ότι θα αφήσει την επιβολή του νομοσχεδίου στον Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε σε δήλωση την Παρασκευή ότι το TikTok «θα πρέπει να παραμείνει διαθέσιμο στους Αμερικανούς, αλλά απλώς υπό την αμερικανική ιδιοκτησία».

Σε απάντηση στην απόφαση, ο επικεφαλής του TikTok, Shou Chew, ζήτησε από τον εκλεγμένο πρόεδρο να σώσει την εφαρμογή του. «Εκ μέρους όλων στο TikTok και όλων των χρηστών μας σε ολόκληρη τη χώρα, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ για τη δέσμευσή του να συνεργαστεί μαζί μας για να βρούμε μια λύση που να διατηρεί το TikTok διαθέσιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok. .

Ο Τραμπ προσπάθησε να παρέμβει για λογαριασμό του TikTok στην υπόθεση του ανώτατου δικαστηρίου, αν και ο ίδιος είναι ο «πατέρας» της απαγόρευσης. Ο ίδιος χρησιμοποίησε πολλές φορές την εφαρμογή κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2024, αφού βρήκε ανταπόκριση από μεγάλο κοινό. Ο Τραμπ που ορκίζεται άυριο, Δευτέρα ενδέχεται να διατάξει το υπουργείο δικαιοσύνης να μην εφαρμόσει το νομοσχέδιο, αν και είπε ότι η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου πρέπει να «σεβαστεί ». Δεν είναι σαφές ωστόσο, εάν μπορεί να παρακάμψει εντελώς την απαγόρευση του TikTok.

