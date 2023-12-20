Η αποστολή βίντεο με γάτες είναι κάτι που κάνουν οι άνθρωποι από τις πρώτες μέρες του Διαδικτύου.

Αλλά τώρα, η NASA έκανε ένα τεράστιο άλμα μεταδίδοντας βίντεο με γάτα από το διάστημα.

We just streamed the first ultra-HD video brought to you via laser from deep space. And it’s a video of Taters, a tabby cat.



This test will pave the way for high-data-rate communications in support of the next giant leap: sending humans to Mars. https://t.co/tf2hWxaHWO pic.twitter.com/c1FwybYsxA — NASA (@NASA) December 19, 2023

Για να δοκιμάσει το υπερσύγχρονο λέιζερ επικοινωνιών της, η διαστημική υπηρεσία μετέδωσε ένα βίντεο με γάτα που ονομάζεται Taters.

Το βίντεο μεταδόθηκε από ένα λέιζερ στο διαστημόπλοιο Psyche της NASA, το οποίο αυτή τη στιγμή απέχει περισσότερα από 19 εκατομμύρια μίλια (30 εκατομμύρια χιλιόμετρα) από τη Γη.

Αν και μπορεί να είναι ένα διασκεδαστικό πρώτο βήμα, η NASA ελπίζει ότι η τεχνολογία θα μπορούσε μια μέρα να επιτρέψει στους αστροναύτες σε μελλοντικές αποστολές να τηλεφωνούν στη Γη από τόσο μακριά όσο ο Άρης.

Το βίντεο δείχνει μια γάτα που ανήκει σε υπάλληλο του Jet Propulsion Laboratory (JPL) να παίζει με δείκτη λέιζερ.

Το αξιολάτρευτο βίντεο επικαλύπτεται με πρόσθετα δεδομένα, όπως τεχνικές λεπτομέρειες της εκπομπής λέιζερ και την τροχιακή διαδρομή του Psyche .

Ο καρδιακός ρυθμός, το χρώμα και η ράτσα του Tater εμφανίζονται επίσης στο βίντεο.

Το βίντεο του Taters φορτώθηκε στο σύστημα επικοινωνιών με λέιζερ του Psyche πριν ξεκινήσει το ταξίδι του μήκους 2,2 δισεκατομμυρίων μιλίων (3,6 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων) στον αστεροειδή 16 Psyche μεταξύ του Άρη και του Δία.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη απόσταση από την οποία μεταδόθηκε ποτέ βίντεο εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας.

Παρά τις τεράστιες αποστάσεις, το βίντεο χρειάστηκε μόνο 101 δευτερόλεπτα για να φτάσει στη Γη, χρησιμοποιώντας τη μέγιστη ταχύτητα του συστήματος δοκιμής των 267 megabits ανά δευτερόλεπτο.

Σύμφωνα με τον Ryan Rogalin, επικεφαλής ηλεκτρονικών δεκτών του έργου στο JPL, η NASA μπόρεσε να στείλει το βίντεο πιο γρήγορα από τις περισσότερες ευρυζωνικές συνδέσεις στο Διαδίκτυο.

