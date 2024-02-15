Το τελευταίο διάστημα, από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, έχει εντοπιστεί μεγάλος αριθμός απατηλών διαφημίσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες, με δήθεν επενδυτικά προγράμματα ή υποτιθέμενα «θαυματουργά» φάρμακα-σκευάσματα, τα οποία δήθεν προωθούν-διαφημίζουν υψηλής αναγνωρισιμότητας και φήμης πρόσωπα (πολιτικοί, έγκριτοι επιστήμονες, καλλιτέχνες κ.α.).

Οι εν λόγω απατηλές διαφημίσεις εμφανίζονται κυρίως ως «χορηγούμενες» σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φερόμενες μάλιστα ψευδώς, σε πολλές περιπτώσεις, να προέρχονται από άρθρα έγκριτων εφημερίδων και ιστοσελίδων.

Παράλληλα, συνοδεύονται από αληθοφανές οπτικοακουστικό περιεχόμενο, το οποίο όμως είναι προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (Deepfake).

Σε αυτά εμφανίζονται τα προαναφερόμενα πρόσωπα να προτρέπουν τους πολίτες να επενδύσουν σε δήθεν επενδυτικά προγράμματα υψηλής απόδοσης (κρυπτονομίσματα, χρυσός, πετρέλαιο κ.α.), εκφράζοντας ταυτόχρονα δήθεν προσωπικές εμπειρίες όπου οι ίδιοι αποκόμισαν σημαντικά κέρδη.

Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις απατηλής προώθησης φαρμάκων-σκευασμάτων, εμφανίζονται τα ανωτέρω πρόσωπα να διαφημίζουν σκευάσματα αγνώστου προέλευσης και αποτελεσματικότητας και δυνητικά επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, προσδίδοντάς τους «θαυματουργές» θεραπευτικές ιδιότητες, για διάφορες παθήσεις, εκφράζοντας και εδώ υποτιθέμενες προσωπικές εμπειρίες για τη δήθεν αποτελεσματικότητά τους.

Επιπρόσθετα, προκειμένου οι διαφημίσεις αυτές να γίνονται ακόμα πιο πειστικές, συνοδεύονται από ψευδή σχόλια-κριτικές από «ψεύτικους» λογαριασμούς, όπου και εκεί αποτυπώνονται δήθεν θετικές προσωπικές εμπειρίες.

Μάλιστα, για την προώθησή τους χρησιμοποιούνται «αναλώσιμες» ιστοσελίδες, που διαρκώς ανανεώνονται (σε περίπτωση απενεργοποίησης) ενώ το περιεχόμενό τους προσαρμόζεται και μεταβάλλεται δυναμικά ανάλογα με τη χώρα που στοχεύουν οι δράστες.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου βρίσκονται σε εξέλιξη, σε συνεργασία με αλλοδαπές αστυνομικές αρχές, την Europol, την Interpol κ.α. καθώς πρόκειται για περιπτώσεις απάτης διεθνικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό, συστήνεται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να μην εξαπατηθούν σε αντίστοιχες περιπτώσεις και ειδικότερα:

Για τις απάτες με παροχή επενδυτικών υπηρεσιών:

• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν βλέπετε διαφημίσεις επενδυτικών προγραμμάτων στο διαδίκτυο που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ακόμα και όταν εμφανίζονται να συμμετέχουν σε αυτές πρόσωπα υψηλού κύρους και μεγάλης αναγνωρισιμότητας.

• Μην επενδύετε τα χρήματά σας σε υπηρεσίες χωρίς να είστε απολύτως βέβαιοι για την αξιοπιστία τους.

• Να είστε επιφυλακτικοί όταν σας προσεγγίζουν τηλεφωνικά ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από επενδυτικές εταιρείες του εξωτερικού.

• Αναζητήστε πληροφορίες για την αξιοπιστία των επενδυτικών εταιρειών που σας προσεγγίζουν.

• Αιτηθείτε τους όρους και προϋποθέσεις, πριν πραγματοποιήσετε κάποια συναλλαγή.

• Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε χορήγηση στοιχείων σας ή απόφαση για επένδυση, ελέγξτε εάν η εταιρία διαθέτει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή ευρωπαϊκό διαβατήριο.

• Ανατρέχετε στη λίστα προειδοποιήσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το επενδυτικό κοινό, στο σύνδεσμο http://www.hcmc.gr/el/warnings1

• Να διατηρείτε επιφυλάξεις αν η προσφορά φαίνεται υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή. Σκεφτόμαστε δύο φορές πριν κάνουμε κλικ. #ThinkB4UClick

• Απευθυνθείτε στην Αστυνομία αν πέσατε θύμα απάτης.

Για τις απάτες με δήθεν «θαυματουργά» φάρμακα:

• Η διακίνηση και πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου, απαγορεύεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας μας.

• Η διαδικτυακή αγορά φαρμάκων ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

• Σημαντικό ποσοστό των φαρμάκων που πωλούνται μέσω διαδικτύου είναι πλαστά, νοθευμένα, αγνώστου προέλευσης, αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητας και πολύ συχνά επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών.

• Ένα φάρμακο ή σκεύασμα είναι ασφαλές, μόνο όταν έχει παραχθεί και ελεγχθεί ποιοτικά σύμφωνα με τους κανόνες που επιτηρούν οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, και μόνο όταν διατίθεται μέσω της νόμιμης αλυσίδας διακίνησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση η χρήση του μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

• Σχετική ενημέρωση για τους κινδύνους από τη διαδικτυακή αγορά φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, υπάρχει στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) στο σύνδεσμο http://www.eof.gr

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τις ως άνω περιπτώσεις καθώς και προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

• Τηλεφωνικά: 11188

• Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

• Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

• Μέσω twitter: @CyberAlertGR

• Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

