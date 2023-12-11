Τις δημοφιλέστερες αναζητήσεις των Ελλήνων χρηστών του ίντερνετ για το 2023 δημοσίευσε σήμερα η Google. , μέσα από τα στοιχεία του «Year in Search» ..

Από τα πρόσωπα εν ζωή, στην κορυφή των αναζητήσεων των χρηστών είναι ο τράπερ Sin Boy και από τους διάσημους που απεβίωσαν, οι Ελληνες «γκούγκλαραν» περισσότερο τον Μάθιου Πέρι – τον αγαπημένο Τσάντλερ από τα Φιλαράκια.

Πρόσωπα

1. Sin Boy

2. Στέφανος Κασελάκης

3. Οδυσσέας Σταμούλης

4. Αλέξης Γεωργούλης

5. Χάρης Δούκας

6. Κώστας Σλούκας

7. Νίκος Κοκλώνης

8. Andrew Tate

9. Δήμητρα Βαμβακούση

10. Έφη Αχτσιόγλου

Εκλιπούσες Διασημότητες

1. Matthew Perry

2. Μαριάννα Βαρδινογιάννη

3. Κάτια Νικολαΐδου

4. Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος

5. Αίας Μανθόπουλος

6. Μαίρη Χρονοπούλου

7. Λιζέτα Νικολάου

8. Tina Turner

9. Ken Block

10. Γιάννης Φλωρινιώτης

Από τις… απορίες των χρηστών πρώτες αναδείχθηκαν α) τι είναι η αλλαντίαση, β) γιατί ηλεκτρίζονται τα μαλλιά μου και γ) πότε αλλάζει η ώρα

Τι είναι....;

1. Τι είναι η αλλαντίαση

2. Τι είναι ο στρεπτόκοκκος

3. Τι είναι η λεπτοσπείρωση

4. Τι είναι το 1237

5. Τι είναι τα κιμπούτς

6. Τι είναι το Άσπεργκερ

7. Τι είναι το τόφου

8. Τι είναι η προσωπική διαφορά

στις συντάξεις

9. Τι είναι η Χαμάς

Γιατί...;

1. Γιατί ηλεκτρίζονται τα

μαλλιά μου

2. Γιατί πετάμε χαρταετό

3. Γιατί δακρύζουν τα μάτια

4. Γιατί γίνεται πόλεμος στο

Ισραήλ

5. Γιατί είναι μαύρα τα βουνά

6. Γιατί νυστάζω συνέχεια

7. Γιατί καθυστερεί η περίοδος

μου

8. Γιατί μουδιάζουν τα

δάχτυλα των χεριών

9. Γιατί νηστεύουμε

10. Γιατί στεγνώνει το στόμα μου

Πότε...;

1. Πότε αλλάζει η ώρα

2. Πότε παίζει η ΑΕΚ

3. Πότε είναι η Black Friday

4. Πότε είναι οι δημοτικές

εκλογές

5. Πότε ανοίγει το τριώδιο

6. Πότε ανοίγουν τα σχολεία

7. Πότε έγινε η ναυμαχία της Ναυπάκτου

8. Πότε είναι το halloween

9. Πότε μπαίνει το market pass

10. Πότε καταργήθηκε η θανατική ποινή στο Καζακστάν

Τι γκούγκλαρε περισσότερο ο πλανήτης

Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς βρέθηκε στην κορυφή των τάσεων το 2023.

Δεύτερο θέμα σε αναζητήσεις ήταν η εξαφάνιση του υποβρυχίου Titan τον Ιούνιο και τρίτο οι καταστροφικοί σεισμοί του Φεβρουαρίου σε Τουρκία και Συρία.

Πρόσωπα

Damar Hamlin

Jeremy Renner

Travis Kelce

Tucker Carlson

Lil Tay

Andrew Tate

Carlee Russell

Jamie Foxx

Danny Masterson

Matt Rife

Θάνατοι

Matthew Perry

Tina Turner

Jerry Springer

Jimmy Buffett

Sinéad O’Connor

Ken Block

Tyre Nicholas

Lisa Marie Presley

Suzanne Somers

Bob Barker

Οι κορυφαίες αναζητήσεις μέσα σε 25 χρόνια, παγκοσμίως

Η Google γιορτάζει τα 25α παγκόσμια γενέθλιά της και, με αυτή την αφορμή, παρουσιάζει επίσης τις κορυφαίες αναζητήσεις που έγιναν σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα στα 25 χρόνια από τη γέννηση του Google Search.

• Ροκ συγκρότημα: The Beatles

• Καλλιτέχνης: Λεονάρντο ντα Βίντσι

• Αθλητής: Κριστιάνο Ρονάλντο

• Νικητής Grammy: Beyonce

• Fashion icon: Rihanna

• Τραγουδίστρια: Taylor Swift

• Άθλημα: Ποδόσφαιρο

• Βιντεοπαιχνίδι: Minecraft

• Έργο τέχνης (εξαιρούνται θεατρικά έργα): Μόνα Λίζα

Ακτιβίστρια: Γκρέτα Τούνμπεργκ



