Έπεσε το Instagram – Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες από pc Τεχνολογία 18:35, 19.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

67

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο σε όσους επιχειρούν να ανοίξουν την εφαρμογή από υπολογιστή