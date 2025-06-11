Η Nintendo ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι πούλησε περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια παιχνιδομηχανές Switch 2 τις πρώτες τέσσερις ημέρες μετά την κυκλοφορία του, καθιστώντας την κονσόλα την ταχύτερα πωλούμενη παιχνιδομηχανή της εταιρείας μέχρι σήμερα.

Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία με έδρα το Κιότο προέβλεψε ότι οι πωλήσεις του Switch 2 θα φτάσουν τα 15 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους που λήγει τον ερχόμενο Μάρτιο, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

«Οι φανς σε όλο τον κόσμο δείχνουν τον ενθουσιασμό τους για το Nintendo Switch 2 ως έναν αναβαθμισμένο τρόπο παιχνιδιού στο σπίτι αλλά και στον δρόμο», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Nintendo of America, Doug Bowser.

Ο ιαπωνικός κολοσσός έχει πουλήσει 152 εκατομμύρια συσκευές Switch από τότε που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2017, δημιουργώντας ένα ισχυρό brand name με τίτλους όπως το «The Legend of Zelda» και την πανδημική επιτυχία του COVID-19 «Animal Crossing: New Horizons».

Η ισχυρότερη έκδοση δεύτερης γενιάς, η οποία ξεκίνησε να πωλείται στις 5 Ιουνίου, φέρει πολλές ομοιότητες με τον προκάτοχό της, αλλά προσφέρει μεγαλύτερη οθόνη και βελτιωμένα γραφικά και πωλείται με τίτλους όπως το «Mario Kart World».

Πηγή: skai.gr

