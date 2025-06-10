Ζάκερμπεργκ: Συγκροτεί «ομάδα υπερνοημοσύνης» για να ενισχύσει τη Meta

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, εκνευρισμένος από τις αποτυχίες της Meta Platforms στην Τεχνητή Νοημοσύνη, συγκροτεί μια ομάδα ειδικών για την επίτευξη γενικής τεχνητής νοημοσύνης, στρατολογώντας από ερευνητές και μηχανικούς Τεχνητής Νοημοσύνης που συναντήθηκαν μαζί του τις τελευταίες εβδομάδες στα σπίτια του στη Λίμνη Τάχο και στο Πάλο Άλτο.

Ο Ζάκερμπεργκ έχει προτεραιοποιήσει τις προσλήψεις για την (όχι και τόσο) μυστική νέα ομάδα, η οποία αναφέρεται εσωτερικά ως «ομάδα υπερνοημοσύνης», σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τα σχέδιά του και επικαλείται το Bloomberg.

«Έχει έναν τολμηρό στόχο στο μυαλό του», ανέφεραν αυτά τα άτομα. Κατά την άποψή του, η Meta μπορεί και πρέπει να ξεπεράσει άλλες εταιρείες τεχνολογίας στην επίτευξη αυτού που είναι γνωστό ως γενική τεχνητή νοημοσύνη ή AGI.

Μόλις η Meta φτάσει σε αυτό το ορόσημο, θα μπορούσε να ενσωματώσει την ικανότητα στη σουίτα των προϊόντων της - όχι μόνο στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας όπως το Facebook ή το Instagram, αλλά και σε μια σειρά από εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του chatbot της Meta και των γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης Ray-Ban.

Σύμφωνα με τη wikipedia, ή γενική τεχνητή νοημοσύνη είναι θεωρητικά ικανή να εκτελεί ή να μαθαίνει σχεδόν οποιαδήποτε γνωστική εργασία που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ή άλλα ζώα. Η δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης γενικής χρήσης είναι ένας από τους κύριους στόχους εταιρειών όπως η OpenAI η DeepMind και η Anthropic. Αποτελεί επίσης σημαντικό θέμα της επιστημονικής φαντασίας και της μελλοντολογίας. Παρόλο που η GPT-4 έχει χαρακτηριστεί ως έχουσα «ίχνη» γενικής τεχνητής νοημοσύνης το 2024 δεν υπάρχει καμία τεχνητή νοημοσύνη που να θεωρείται συναινετικά γενική.



Αν και η γενική τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη σε πολλούς τομείς, οι τρέχουσες μελέτες αξιολογούν τους πιθανούς κινδύνους αυτής της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας, όπως παραπληροφόρηση και μαζική ανεργία.

Πηγή: skai.gr

