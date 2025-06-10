Λογαριασμός
iOS 26: Ο Μασκ άφησε τον Τραμπ και τον Επστάιν και θαυμάζει το... «υγρό γυαλί» της Apple

Τα στελέχη της Apple, και ο Τιμ Κουκ, παρουσίασαν τη Δευτέρα τις επικείμενες αλλαγές σε iOS 26, macOS Tahoe 26, iPadOS 26 και watchOS 26

iOS 26: Ο Μασκ άφησε τον Τραμπ και θαυμάζει το «υγρό μέταλλο» της Apple

Ο Ίλον Μασκ άφησε τη Δευτέρα τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Επστάιν (την ανάρτηση για τον οποίο διέγραψε) και θαύμασε το... «Υγρό Γυαλί» της Apple, δηλαδή το νέο βασικό χαρακτηριστικό του νέου λειτουργικού iOS 26. «Cool» έγραψε, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση με βίντεο του CEO της Apple Τιμ Κουκ, με τον οποίο δεν διατηρούσε παλιότερα και τις καλύτερες των σχέσεων. 

Τα στελέχη της Apple, και ο Τιμ Κουκ, παρουσίασαν τη Δευτέρα τις επικείμενες αλλαγές σε iOS 26, macOS Tahoe 26, iPadOS 26 και watchOS 26. Το νέο λειτουργικό της Apple διαθέτει μεταξύ άλλων μεγαλύτερες διαφανείς επιφάνειες και εφέ διάθλασης σε συγκεκριμένα  σημεία, για μια νέα εμπειρία. 

«Εκφραστικό. Απολαυστικό. Αλλά ταυτόχρονα άμεσα οικείο.

»Παρουσιάζουμε τον νέο μας σχεδιασμό λογισμικού με το Liquid Glass» ήταν το σχόλιο του επικεφαλής της Apple. 

Five iPhone 16 devices show updates from iOS 26.

Three iPhone 16 Pro devices show the new design with Liquid Glass.

