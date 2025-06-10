Ο Ίλον Μασκ άφησε τη Δευτέρα τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Επστάιν (την ανάρτηση για τον οποίο διέγραψε) και θαύμασε το... «Υγρό Γυαλί» της Apple, δηλαδή το νέο βασικό χαρακτηριστικό του νέου λειτουργικού iOS 26. «Cool» έγραψε, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση με βίντεο του CEO της Apple Τιμ Κουκ, με τον οποίο δεν διατηρούσε παλιότερα και τις καλύτερες των σχέσεων.

Τα στελέχη της Apple, και ο Τιμ Κουκ, παρουσίασαν τη Δευτέρα τις επικείμενες αλλαγές σε iOS 26, macOS Tahoe 26, iPadOS 26 και watchOS 26. Το νέο λειτουργικό της Apple διαθέτει μεταξύ άλλων μεγαλύτερες διαφανείς επιφάνειες και εφέ διάθλασης σε συγκεκριμένα σημεία, για μια νέα εμπειρία.

«Εκφραστικό. Απολαυστικό. Αλλά ταυτόχρονα άμεσα οικείο.

»Παρουσιάζουμε τον νέο μας σχεδιασμό λογισμικού με το Liquid Glass» ήταν το σχόλιο του επικεφαλής της Apple.

Πηγή: skai.gr

