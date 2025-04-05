Η Nintendo δήλωσε ότι καθυστερεί την έναρξη των προπαραγγελιών για τη συσκευή παιχνιδιών Switch 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Οι προπαραγγελίες δεν θα ξεκινήσουν στις 9 Απριλίου στις ΗΠΑ «προκειμένου να εκτιμηθεί ο πιθανός αντίκτυπος των δασμών και των εξελισσόμενων συνθηκών της αγοράς», ανέφερε η Nintendo σε δήλωση.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του Switch 2 στις 5 Ιουνίου παραμένει αμετάβλητη, είπε η εταιρεία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εισήγαγε σαρωτικούς δασμούς σε χώρες σε όλο τον κόσμο, πυροδοτώντας έναν εμπορικό πόλεμο που θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές των καταναλωτικών αγαθών.

Πηγή: reuters.com

