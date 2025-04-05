Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Nintendo καθυστερεί τις προπαραγγελίες του Switch 2 λόγω των δασμών του Τραμπ

Οι προπαραγγελίες θα καθυστερήσουν, «προκειμένου να εκτιμηθεί ο πιθανός αντίκτυπος των δασμών και των εξελισσόμενων συνθηκών της αγοράς» ανέφερε η εταιρεία

Nintendo Switch 2

Η Nintendo δήλωσε ότι καθυστερεί την έναρξη των προπαραγγελιών για τη συσκευή παιχνιδιών Switch 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Οι προπαραγγελίες δεν θα ξεκινήσουν στις 9 Απριλίου στις ΗΠΑ «προκειμένου να εκτιμηθεί ο πιθανός αντίκτυπος των δασμών και των εξελισσόμενων συνθηκών της αγοράς», ανέφερε η Nintendo σε δήλωση.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του Switch 2 στις 5 Ιουνίου παραμένει αμετάβλητη, είπε η εταιρεία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εισήγαγε σαρωτικούς δασμούς σε χώρες σε όλο τον κόσμο, πυροδοτώντας έναν εμπορικό πόλεμο που θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές των καταναλωτικών αγαθών.

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Nintendo Ντόναλντ Τραμπ δασμοί ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark