Πώς ένας πλανήτης αποκαλύπτει γιατί είναι τόσο δύσκολο να ανιχνευθεί ζωή πέρα ​​από τη Γη

Ένα μικροσκοπικό σημάδι που αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο έμοιαζε σαν ένα δείγμα για να αλλάξει το σύμπαν όπως το ξέρουμε.

Οι αστρονόμοι είχαν εντοπίσει μόνο μια ένδειξη, μια λάμψη δύο μορίων που στροβιλίζονταν στην ατμόσφαιρα ενός μακρινού πλανήτη που ονομάζεται K2-18b.

Οι επιστήμονες αναθάρρησαν καθώς πίστεψαν ότι ήρθε η ώρα να φωνάξουν «Εύρηκα» καθώς τα μόρια αυτά που εντόπισαν παράγονται στη Γη μόνο από ζωντανούς οργανισμούς.

Ήταν μια δελεαστική προοπτική και η πιο πολλά υποσχόμενη απόδειξη μέχρι στιγμής μιας εξωγήινης ζωής.

Αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα, νέα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί.

«Ήταν συναρπαστικό, αλλά και η σημασία ή η ισχύς των στατιστικών στοιχείων φαινόταν πολύ υψηλή για τα δεδομένα», δήλωσε ο Δρ. Luis Welbanks ερευνητής στη Σχολή Εξερεύνησης της Γης και του Διαστήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αριζόνα.

Τι άλλαξε τη γνώμη των ερευνητών

Τώρα, τρεις ομάδες αστρονόμων που δεν συμμετείχαν στην πρώτη έρευνα, συμπεριλαμβανομένου του Welbanks, αξιολόγησαν τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική ανακάλυψη και κατέληξαν σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης του Απριλίου , Nikku Madhusudhan, και οι συνάδελφοί του διεξήγαγαν πρόσθετη έρευνα που, όπως λένε, ενισχύει το προηγούμενο εύρημά τους για τον πλανήτη. Και είναι πιθανό ότι περαιτέρω παρατηρήσεις και έρευνες από πολλαπλές ομάδες επιστημόνων βρίσκονται στον ορίζοντα.

Ενώ τα μόρια που εντοπίστηκαν στον πλανήτη K2-18b σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με μικροβιακούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, οι επιστήμονες καταλήγουν τώρα ότι οι ενώσεις μπορούν επίσης να σχηματιστούν χωρίς την παρουσία ζωής.

Ποιος είναι ο πλανήτης

Βρίσκεται 124 έτη φωτός από τη Γη και θεωρείται γενικά ένας αξιόλογος στόχος για την αναζήτηση σημαδιών ζωής.

Πιστεύεται ότι είναι ένας πλανήτης που καλύπτεται εξ ολοκλήρου από νερό με ατμόσφαιρα πλούσια σε υδρογόνο.

Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που ο K2-18b προσέλκυσε γρήγορα την προσοχή των αστροφυσικών ως ένα δυνητικά κατοικήσιμο μέρος πέρα ​​από το ηλιακό μας σύστημα.

Ερευνητές από το Cambridge χρησιμοποίησαν το μεγαλύτερο διαστημικό τηλεσκόπιο που λειτουργεί, το James Webb, για να μελετήσουν περαιτέρω τον πλανήτη.

Ωστόσο, δύο επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο εντόπισαν προβλήματα. Αφού εξέτασαν την εργασία του Madhusudhan και της ομάδας του παρατήρησαν ότι τα δεδομένα από το τηλεσκόπιο Webb φαίνονταν «θορυβώδη».

Ο θόρυβος, που προκαλείται από ατέλειες στο τηλεσκόπιο και ο ρυθμός με τον οποίο διαφορετικά σωματίδια φωτός φτάνουν στο τηλεσκόπιο, είναι μόνο μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αστρονόμοι όταν μελετούν μακρινούς εξωπλανήτες. Ο θόρυβος μπορεί να παραμορφώσει τις παρατηρήσεις και να εισαγάγει αβεβαιότητες στα δεδομένα.

Ερευνώντας περαιτέρω την εργασία, οι Luque και Zhang παρατήρησαν επίσης ότι η αντιληπτή θερμοκρασία του πλανήτη φάνηκε να αυξάνεται απότομα από ένα εύρος περίπου 250 Kelvin έως 300 Kelvin

Τέτοιες θερμοκρασίες θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο που οι αστρονόμοι σκέφτονται για την πιθανή κατοικησιμότητα του πλανήτη ειδικά επειδή οι χαμηλότερες θερμοκρασίες επιμένουν στην κορυφή της ατμόσφαιρας - την περιοχή που μπορεί να ανιχνεύσει το τηλεσκόπιο - και η επιφάνεια ή ο ωκεανός από κάτω πιθανότατα θα έχουν ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες.

Βρήκαν «ανεπαρκή στοιχεία» και για τα δύο μόρια στην ατμόσφαιρα του πλανήτη.

Για έναν αιώνα, οι αστρονόμοι μελετούν το άστρο του Μπάρναρντ με την ελπίδα να βρουν πλανήτες γύρω του. Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον EE Barnard στο Αστεροσκοπείο Yerkes το 1916 και είναι το πλησιέστερο μονοαστρικό σύστημα στη Γη. Τώρα, χρησιμοποιώντας εν μέρει το τηλεσκόπιο Gemini North, το μισό του Διεθνούς Αστεροσκοπείου Gemini, που χρηματοδοτείται εν μέρει από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ και λειτουργεί από το NSF NOIRLab, οι αστρονόμοι ανακάλυψαν τέσσερις υπογήινους εξωπλανήτες σε τροχιά γύρω από το άστρο. Ένας από τους πλανήτες είναι ο λιγότερο μαζικός εξωπλανήτης που ανακαλύφθηκε ποτέ χρησιμοποιώντας την τεχνική της ακτινικής ταχύτητας, υποδεικνύοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για την ανακάλυψη μικρότερων πλανητών γύρω από κοντινά άστρα.

«Η νέα εργασία παραδέχεται σιωπηρά ότι η ανίχνευση DMS/DMDS δεν ήταν αξιόπιστη, ωστόσο εξακολουθεί να βασίζεται στο ίδιο ελαττωματικό στατιστικό πλαίσιο και σε μια επιλεκτική ανάγνωση των δικών της αποτελεσμάτων», ανέφερε ο Welbanks σε ένα email. «Ενώ ο τόνος είναι πιο επιφυλακτικός (μερικές φορές), η μεθοδολογία συνεχίζει να αποκρύπτει το πραγματικό επίπεδο αβεβαιότητας. Η στατιστική σημαντικότητα που υποστηρίχθηκε σε προηγούμενη εργασία ήταν προϊόν αυθαίρετων αποφάσεων μοντελοποίησης που δεν αναγνωρίζονται».

Ο Luque είπε ότι η νέα εργασία της ομάδας του Cambridge είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, επειδή διερευνά άλλες πιθανές χημικές βιο-υπογραφές.

«Αλλά νομίζω ότι δεν είχε το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής», είπε ο Λούκε. «Νομίζω ότι περιορίστηκε υπερβολικά στο να αντικρούσει την εργασία (του Γουέλμπανκς)».

Ξεχωριστά, ωστόσο, οι αστρονόμοι που μελετούν τον K2-18b συμφωνούν ότι η προώθηση της έρευνας για τον εξωπλανήτη συμβάλλει στην επιστημονική διαδικασία.

«Νομίζω ότι είναι απλώς ένας καλός, υγιής επιστημονικός διάλογος για να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει με αυτόν τον πλανήτη», είπε ο Γουέλμπανκς. «Ανεξάρτητα από το τι λέει οποιαδήποτε μεμονωμένη ομάδα συγγραφέων αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε μια μαγική λύση. Αλλά ακριβώς γι' αυτό είναι συναρπαστικό αυτό, επειδή γνωρίζουμε ότι είμαστε όσο πιο κοντά έχουμε βρεθεί ποτέ (στην εύρεση μιας βιο-υπογραφής) και νομίζω ότι μπορεί να την αποκτήσουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, αλλά αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε εκεί. Αυτό δεν είναι αποτυχία. Δοκιμάζουμε τολμηρές ιδέες».

ΠΗΓΗ: CNN

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.