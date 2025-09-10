Το ρόβερ Perseverance της NASA για τον Άρη αποκάλυψε βράχους σε ένα ξερό κανάλι ποταμού που μπορεί να περιέχουν πιθανά σημάδια αρχαίας μικροσκοπικής ζωής, ανέφεραν επιστήμονες την Τετάρτη.

Οι ίδιοι τόνισαν ότι απαιτείται εις βάθος ανάλυση του δείγματος που συλλέχθηκε εκεί από το Perseverance - ιδανικά σε εργαστήρια στη Γη - πριν καταλήξουν σε οποιαδήποτε συμπεράσματα, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Το ρόβερ που «περιφέρεται» στον Άρη από το 2021 δεν μπορεί να ανιχνεύσει άμεσα ζωή. Αντ' αυτού, φέρει ένα τρυπάνι για να διαπερνά βράχους και σωλήνες προκειμένου να συγκρατεί δείγματα που σύλλεγονται από μέρη που έχουν κριθεί ως τα πιο κατάλληλα για να φιλοξενήσουν ζωή πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

«Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η μικροβιακή ζωή είναι μία από τις πιθανές εξηγήσεις αλλά θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να δημιουργηθεί αυτό το σύνολο χαρακτηριστικών που βλέπουμε», δήλωσε στο Associated Press ο επικεφαλής ερευνητής Joel Hurowitz του Πανεπιστημίου Stony Brook.

Όπως και να 'χει, ο Hurowitz είπε ότι πρόκειται για το καλύτερο, πιο πειστικό δείγμα μέχρι στιγμής στην αναζήτηση του ρόβερ για πιθανά σημάδια ζωής σε πολύ παλιά χρόνια. Ήταν το 25ο δείγμα που συλλέχθηκε. Ο αριθμός έχει πλέον φτάσει τα 30 και απομένουν άλλα έξι.

«Θα ήταν εκπληκτικό να μπορέσουμε να αποδείξουμε με πειστικό τρόπο ότι αυτά τα χαρακτηριστικά σχηματίστηκαν από κάτι που ήταν ζωντανό σε έναν άλλο πλανήτη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, σωστά;» είπε ο Hurowitz.

Συλλεγμένο το περασμένο καλοκαίρι, το δείγμα προέρχεται από κοκκινωπούς, πλούσιους σε άργιλο λασπόλιθους στην Κοιλάδα Νερέτβα, ένα ποτάμιο κανάλι που κάποτε μετέφερε νερό στον κρατήρα Jezero.

Μαζί με τον οργανικό άνθρακα, ένα δομικό στοιχείο της ζωής, ο Hurowitz και η ομάδα του βρήκαν μικροσκοπικές κηλίδες, που ονομάστηκαν σπόροι παπαρούνας και κηλίδες λεοπάρδαλης, οι οποίες ήταν εμπλουτισμένες με φωσφορικό σίδηρο και σουλφίδιο σιδήρου. Στη Γη, αυτές οι χημικές ενώσεις είναι τα υποπροϊόντα όταν οι μικροοργανισμοί καταβροχθίζουν οργανική ύλη.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature.

Όταν το Perseverance εκτοξεύτηκε το 2020, η NASA ανέμενε τα δείγματα από την επιφάνεια του Άρη πίσω στη Γη στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Αλλά αυτή η ημερομηνία μετατέθηκε στη δεκαετία του 2040 καθώς το κόστος εκτοξεύτηκε στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, καθυστερώντας την προσπάθεια ανάκτησης.

Μέχρι να μεταφερθούν τα δείγματα από τον Άρη με ρομποτικά διαστημόπλοια ή αστροναύτες, οι επιστήμονες θα πρέπει να βασίζονται σε γήινους αντικαταστάτες και εργαστηριακά πειράματα για να αξιολογήσουν το ζήτημα της αρχαίας ζωής στον Άρη, σύμφωνα με τον Hurowitz.

Πηγή: skai.gr

