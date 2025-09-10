Ένα νέο βίντεο από ένα πύραυλο που χτυπάει ένα Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενο Αντικείμενο ανοιχτά της Υεμένης προβλήθηκε για πρώτη φορά την Τρίτη κατά τη διάρκεια ακρόασης του Κογκρέσου σχετικά με «άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα».

Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από στρατιωτικό drone των ΗΠΑ στις 30 Οκτωβρίου 2024 και στο βίντεο φαίνεται να χτυπάει μια φωτεινή σφαίρα, αφήνοντάς τη άθικτη.

Όταν ρωτήθηκε από την επιτροπή του Κογκρέσου, ο δημοσιογράφος του UAP, George Knapp, εξήγησε: «Αυτός είναι ένας πύραυλος Hellfire που χτυπάει αυτό το UFO και αναπηδά αμέσως, ενώ η σφαίρα συνέχισε να κινείται».

Στη συνεδρίαση κατέθεσαν επίσης 3 βετεράνοι του Ναυτικού και της Αεροπορίας, οι οποίοι αποκάλυψαν ότι είχαν δει πολλούς τύπους παράξενων, ανεξήγητων αντικειμένων ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία - «μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα» (UAPs), σύμφωνα με τον νέο όρο για τα UFO, από το 2023.

Ένας από αυτούς, ο μάρτυρας Τζέφρι Νουτσέτελι, πρώην στρατιωτικός αστυνομικός της Αεροπορίας για 16 χρόνια, χαρακτήρισε το νέο βίντεο «εξαιρετικό στοιχείο» για την ύπαρξη UFO.

Ο Νουτσετέλι μαζί με τον μάρτυρα Αλεξάντρο Γουίγκινς, εν ενεργεία ανώτερο αξιωματικός του Ναυτικό, κατέθεσαν επίσης ότι καμία αμερικανική τεχνολογία δεν είναι ικανή να επιβιώσει από ένα τέτοιο χτύπημα.

Όλοι οι μάρτυρες ανέφεραν αρκετά περιστατικά θεάσεων UFO κατά την διάρκεια της καριέρας τους αλλά οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν να αποκρύψουν τα γεγονότα, απειλώντας τους.

Σε ερώτηση της βουλευτού του Κολοράντο Λόρεν Μπόεμπερτ σχετικά με την κατάσταση των ερευνών για αυτές τις αναφορές, ο Νουτσέτελι δήλωσε ότι ο στρατός κατέστρεφε τακτικά όλα τα αρχεία της Αστυνομίας κάθε τρία χρόνια, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την επικοινωνία για επιβεβαίωση ατυχημάτων ή άλλων περιστατικών.

