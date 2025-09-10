ΔΕΘ: Πρωταγωνιστούν η Τεχνολογία, η Καινοτομία και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αναδεικνύει, για ακόμη μια χρονιά, τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις, τη έρευνα και την Τεχνητή Νοημοσύνη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς για την προώθηση της καινοτομίας στη χώρα.

Στο επίκεντρο του περιπτέρου 12, όπου συμμετέχει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ελλάδα του gov.gr, ξεχωρίζει η προσομοίωση του υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα του «PHAROS AI FACTORY». Το συγκεκριμένο ερευνητικό οικοσύστημα σκοπεύει να προσφέρει υπολογιστική ισχύ, δεδομένα και τεχνογνωσία σε νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, με στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, παρουσιάζονται με διαδραστικό τρόπο τα νέα τεχνολογικά μέτρα για την οδική ασφάλεια, όπως μια κάμερα που εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο παραβάσεις τύπου μη χρήση ζώνης ή χειρισμό κινητού κατά την οδήγηση, αναδεικνύοντας τον πρωτεύοντα ρόλο της τεχνολογίας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά εμβληματικά έργα και υπηρεσίες του υπουργείου σε ειδικά διαμορφωμένα booths, ενώ τον χώρο συμπληρώνουν καινοτόμες startups που παρουσιάζουν τις λύσεις τους.

Εστίαση στην Καινοτομία και την Έρευνα

Στο περίπτερο 17, το αφιέρωμα «Τεχνολογία-Έρευνα-Καινοτομία» φιλοξενεί νεοφυείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης τεχνολογίας, των υγειονομικών λύσεων και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, προσφέροντας νέες προσεγγίσεις και προϊόντα στις αγορές. Παράλληλα, συμμετέχουν σημαντικά Ερευνητικά Ιδρύματα που παρουσιάζουν το εξελισσόμενο έργο τους σε πεδία όπως οι νέες τεχνολογίες, η επιστήμη, η μηχανική και η βιοτεχνολογία. Εντυπωσιακή είναι η παρουσία του {Re}Solve Hackathon, που συνδυάζει Τεχνητή Νοημοσύνη και Blockchain για τη δημιουργία λύσεων με διεθνή κοινωνικό και επιχειρηματικό αντίκτυπο. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή ομάδων onsite και online από το Ντουμπάι, την Ινδία και την Αθήνα ενισχύει τη διασύνδεση της τοπικής τεχνολογικής κοινότητας με το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας.

Στο περίπτερο 7, οι 20 startups που συμμετέχουν μέσω του δικτύου Elevate Greece, όπως και τα ερευνητικά κέντρα και κυρίως το ΕΚΕΤΑ, παρουσιάζουν τα δικά τους καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές που φιλοδοξούν να φέρουν αλλαγές σε επιμέρους κλάδους.

Δραστηριότητες Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας

Το πολιτιστικό πρόγραμμα της φετινής ΔΕΘ περιλαμβάνει έντονα και μουσικές εκδηλώσεις. Απόψε, στη σκηνή των Music Events Live στις 21:30, ανεβαίνει ο καταξιωμένος τραγουδιστής και συνθέτης Πέτρος Ιακωβίδης, προσφέροντας μια συναυλία ανοιχτή στο κοινό με το εισιτήριο της έκθεσης.

Στον υπαίθριο χώρο μεταξύ των περιπτέρων 9 & 13 συνεχίζεται ο μουσικός διαγωνισμός νέων ταλέντων Youth Band Battle, με εμφανίσεις από τους TDC Music (19:00), Ecotones (19:30), The Sences (20:00) και Mute Sirens (20:30).

Για τους μικρούς επισκέπτες, το πρόγραμμα JuniorLand φιλοξενεί στις 19:00 τη θεατρική παράσταση «Dr. Gafas», ενώ οι λάτρεις της γαστρονομίας μπορούν να γευτούν παραδοσιακή μπατζίνα από την Περιφέρεια Ηπείρου στο περίπτερο 6, επίσης στις 19:00, στο πλαίσιο της ενότητας «Γεύσεις από Ελλάδα».

Η χθεσινή βραδιά έμεινε αξέχαστη στο κοινό, με τη συναυλία-αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, παρουσία της ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» και καταξιωμένων ερμηνευτών όπως ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Σοφία Παπάζογλου και ο Άγγελος Θεοδωράκης, που ταξίδεψαν το κοινό στο μοναδικό σύμπαν του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη.

Η 89η ΔΕΘ λειτουργεί καθημερινά από τις 16:00 έως τις 22:00.

*Τις φωτογραφίες παραχώρησε η ΔΕΘ-HELEXPO

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.