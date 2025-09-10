ΝΟΗΣΙΣ Θεσσαλονίκης: Βραδιά αφιερωμένη στην παρατήρηση των αστεριών

Με μια βραδιά αφιερωμένη στα αστέρια, το ηλιακό μας σύστημα και τους μετεωρίτες, ξεκινά τη νέα σεζόν το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ, προσκαλώντας κοινό όλων των ηλικιών σε μια μοναδική επιστημονική εμπειρία.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα, το ΝΟΗΣΙΣ ανοίγει τις πύλες του για μια εξερεύνηση των διαστημικών φαινομένων και προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τους μυστηριώδεις μετεωρίτες, να παρατηρήσουν αστεροειδείς και μικρούς πλανήτες του ηλιακού συστήματος, καθώς και να εξερευνήσουν τα μυστικά του διαστήματος μέσα από ειδικά τηλεσκόπια και μικροσκόπια.

Στο πλαίσιο της βραδιάς, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Παρουσίαση του παιδικού βιβλίου της Αναστασίας Κόκορη, με τίτλο «Η ιστορία δύο μετεωριτών» (για ηλικίες από 5 ετών και άνω). Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, οι μικροί επιστήμονες ταξιδεύουν στο σύμπαν και ανακαλύπτουν πώς δύο «διαστημικές πέτρες» φτάνουν στη Γη, με τον καθηγητή Κ. Τσιγάνη να σχολιάζει και να απαντά σε ερωτήσεις του κοινού, προσφέροντας μάλιστα τη δυνατότητα παρατήρησης πραγματικών μετεωριτών στο μικροσκόπιο.

Διάλεξη του διακεκριμένου καθηγητή Αστρονομίας & Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κλεομένη Τσιγάνη, με θέμα «Αστεροειδείς: πηγή γνώσης ή ...κινδύνου;».

Αστεροειδείς και Πλανητική Άμυνα: Επιστημονικές Προκλήσεις

Ο κ. Τσιγάνης θα μιλήσει για τους μικρούς πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, γνωστούς ως αστεροειδείς – κυρίως υπεύθυνους για την πτώση μετεωριτών στη Γη. Μέσα από τη μελέτη τους, αποκαλύπτονται στοιχεία για την ιστορία της Γης και του ίδιου του ηλιακού συστήματος, ενώ η ομιλία θα αναδείξει και το ιστορικό «κοσμικών συγκρούσεων» με τον πλανήτη μας. Επίσης, θα παρουσιαστεί η διεθνής προσπάθεια για την πλανητική άμυνα έναντι δυνητικά επικίνδυνων αστεροειδών και οι τελευταίες εξελίξεις της επιστημονικής κοινότητας στο πεδίο αυτό. Παράλληλα, θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση εικόνων από τον σταθμό αστροπαρατήρησης του ΝΟΗΣΙΣ, μεταφέροντας το κοινό στο μαγικό κόσμο του ουρανού.

Ειδικές Προβολές στο Πλανητάριο

Μετά τις 7 το απόγευμα, η αίθουσα του Πλανηταρίου θα υποδέχεται το κοινό με προβολές σχετικές με το διάστημα και το ηλιακό σύστημα, προσφέροντας έκπτωση 50% στο κόστος εισόδου σε σχέση με το κανονικό εισιτήριο.

