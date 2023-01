Η NASA ανακάλυψε μια... «αρκούδα» στον πλανήτη Άρη

Αντιμέτωποι με μια περίεργη εικόνα ήρθαν οι επιστήμονες που μελετούν την επιφάνεια του πλανήτη Άρη.

Σε μια εικόνα που κοινοποίηθηκε στις 25 Ιανουαρίου από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα (UA), φαίνεται να σχηματίζεται στην επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη το πρόσωπο μιας... αρκούδας όπως «πιάστηκε» από την κάμερα του Mars Reconnaissance Orbiter, που ονομάζεται High Resolution Imaging Experiment ή HiRISE.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για μια... αρειανή αρκούδα αλλά σύμφωνα με το πανεπιστήμιο της Αριζόνα η παράξενη φωτογραφία δημιουργήθηκε έπειτα από μια ποικιλία γεωλογικών σχηματισμών.

Δύο ρωγμές στην επιφάνεια του Άρη, δύο κρατήρες καθώς και μία ιδιομορφία των πετρωμάτων ήταν αρκετά για να σχηματιστεί το κεφάλι μίας αρκούδας.

VIDEO: Yogi, Paddington and Winnie the Pooh, move over. There's a new bear in town. Or on Mars, anyway. NASA's Mars Reconnaissance Orbiter has captured images of what appears to be a beaming face of a bear carved into the surface of the red planet pic.twitter.com/o9BPFkzN58