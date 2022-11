Artemis 1: Αύριο εκτός απροόπτου η εκτόξευση με προορισμό τη Σελήνη - Που θα είναι ορατή - Δείτε χάρτη της NASA

Αύριο 16 Νοεμβρίου αναμένεται - εκτός απροόπτου - η εκτόξευση της μη επανδρωμένης αποστολής Artemis 1 με προορισμό τη Σελήνη σύμφωνα με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA).

Η εκτόξευση του πυραύλου SLS (Space Launch System), του ισχυρότερου που κατασκεύασε ποτέ η NASA, αναμένεται στη 01:04 (τοπική ώρα – 08:04 ώρα Ελλάδος).

Let’s launch this giant rocket! It feels like it’s time. Targeted for Nov 16 at 1:04AM ET. #Artemis pic.twitter.com/b043UiMdkA

Η μη επανδρωμένη αποστολή Artemis 1 είναι δοκιμαστική και δεν έχει στόχο την προσελήνωση της κάψουλας Orion, που έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά αστροναυτών. Εάν τελικά η εκτόξευση πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, η αποστολή θα διαρκέσει περίπου 25 ημέρες, 11 ώρες και 36 λεπτά και η κάψουλα θα επιστρέψει στη Γη στις 11 Δεκεμβρίου.

#Artemis I is launching to the Moon!



Nov. 15:

3:30pm ET (2030 UTC): Tanking coverage

10:30pm ET (0330 UTC): Launch broadcast



Nov. 16:

8:30am ET (1330 UTC): Trajectory burn

10am ET (1500 UTC): Earth views from @NASA_Orion



Stay tuned: https://t.co/sQWu67xTPq pic.twitter.com/srAEMfTQ63