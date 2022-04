Το δικό του «ερωτηματικό» στην πολυσυζητημένη εξαγορά της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Twitter από τον Ίλον Μασκ έναντι 44 δισεκ. δολαρίων πρόσθεσε ο μεγιστάνας της Amazon Τζεφ Μπέζος, του οποίου η αντιπαλότητα με τον ιδρυτή της Tesla και της Space Χ είναι γνωστή...



Ο Μπέζος παρέθεσε σχόλιο ακολούθου του στο Twitter, ο οποίος επισήμανε ότι η Κίνα ήταν το 2021 η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Tesla μετά τις ΗΠΑ, ότι οι κινέζοι κατασκευαστές μπαταριών είναι σημαντικοί προμηθευτές για τα ηλεκτρονικά οχήματα της Tesla, και ότι μετά το 2009, οπότε η Κίνα απαγόρευσε το Twitter η κινεζική κυβέρνηση δεν είχε σχεδόν κανένα μοχλό για άσκηση πίεση στην πλατφόρμα.



«Αυτό μπορεί να άλλαξε» (με την εξαγορά) σχολιάζει ο ακόλουθος του Μπέζος.



Απαντώντας, ο «ισχυρός άνδρας» της Amazon κάνει λόγο για «ενδιαφέρουσα ερώτηση». «Μήπως η κινεζική κυβέρνηση μόλις κέρδισε έναν μοχλό πίεσης στην πλατεία της πόλης;» διερωτάται ειρωνικά ο Μπέζος, αναφερόμενος στο σχόλιο του Μασκ πως «το Twitter είναι η ψηφιακή πλατεία της πόλης».



«Η δική μου απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι μάλλον όχι. Το πιθανότερο αποτέλεσμα από αυτή την άποψη είναι η πολυπλοκότητα στην Κίνα για την Tesla, παρά η λογοκρισία στο Twitter» διευκρινίζει. «Αλλά θα δούμε. Ο Μασκ είναι εξαιρετικά καλός στην αντιμετώπιση αυτού του είδους της πολυπλοκότητας» προσθέτει ο Τζεφ Μπέζος.



Interesting question. Did the Chinese government just gain a bit of leverage over the town square? https://t.co/jTiEnabP6T