Σφοδρή επίθεση σε Microsoft και Google για τις πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης OpenAI (στη Microsoft ανήκει το 49%) και Gemini αντίστοιχα, εξαπέλυσε το πρωί μέσω Χ ο Ίλον Μασκ, ιδρυτής της ανταγωνιστικής πλατφόρμας X.AI.



«Ίσως είναι πλέον ξεκάθαρο γιατί το Grok της @xAI είναι τόσο σημαντικό. Απέχει από την τελειότητα αυτή τη στιγμή, αλλά θα βελτιωθεί γρήγορα. Η (έκδοση) V1.5 κυκλοφορεί σε 2 εβδομάδες. Η αυστηρή αναζήτηση της αλήθειας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κριτική, δεν ήταν ποτέ πιο ουσιαστική» ανέφερε αρχικά.



«Ποιο μονοπάτι θέλετε για την τεχνητή νοημοσύνη;» ρώτησε κατόπιν τους χρήστες/ ακολούθους του. Με τις επιλογές να είναι «μέγιστη αναζήτηση της αλήθειας» από το Grok ή «Woke ρατσισμό» από Open AI και Gemini.



Perhaps it is now clear why @xAI’s Grok is so important.



It is far from perfect right now, but will improve rapidly. V1.5 releases in 2 weeks.



Rigorous pursuit of the truth, without regard to criticism, has never been more essential. February 22, 2024

Which path do you want for AI? pic.twitter.com/1OoujRZokn — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2024

Πηγή: skai.gr

