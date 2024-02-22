Σφοδρή επίθεση σε Microsoft και Google για τις πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης OpenAI (στη Microsoft ανήκει το 49%) και Gemini αντίστοιχα, εξαπέλυσε το πρωί μέσω Χ ο Ίλον Μασκ, ιδρυτής της ανταγωνιστικής πλατφόρμας X.AI.
«Ίσως είναι πλέον ξεκάθαρο γιατί το Grok της @xAI είναι τόσο σημαντικό. Απέχει από την τελειότητα αυτή τη στιγμή, αλλά θα βελτιωθεί γρήγορα. Η (έκδοση) V1.5 κυκλοφορεί σε 2 εβδομάδες. Η αυστηρή αναζήτηση της αλήθειας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κριτική, δεν ήταν ποτέ πιο ουσιαστική» ανέφερε αρχικά.
«Ποιο μονοπάτι θέλετε για την τεχνητή νοημοσύνη;» ρώτησε κατόπιν τους χρήστες/ ακολούθους του. Με τις επιλογές να είναι «μέγιστη αναζήτηση της αλήθειας» από το Grok ή «Woke ρατσισμό» από Open AI και Gemini.
Perhaps it is now clear why @xAI’s Grok is so important.
It is far from perfect right now, but will improve rapidly. V1.5 releases in 2 weeks.
Rigorous pursuit of the truth, without regard to criticism, has never been more essential.— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2024
Which path do you want for AI? pic.twitter.com/1OoujRZokn— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2024
- Social media: Με το να μοιράζεστε τη ζωή σας στο διαδίκτυο δεν έχει γούστο – Μόδα ήταν και πέρασε…
- Μασκ: Ο πρώτος άνθρωπος με εμφύτευμα της Neuralink μπόρεσε να ελέγξει ποντίκι υπολογιστή με τη σκέψη του
- Έτσι έμοιαζε ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης - Το «πορτρέτο» του διαβόητου δολοφόνου μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.