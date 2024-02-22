Λογαριασμός
Σφοδρή επίθεση του Ίλον Μασκ σε Microsoft και Google για OpenAI και Gemini με ένα… σκίτσο - Εικόνα

«Ποιο μονοπάτι θέλετε για την τεχνητή νοημοσύνη;» ρωτά τους ακολούθους του ο Μασκ

Musk

Σφοδρή επίθεση σε Microsoft και Google για τις πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης OpenAI (στη Microsoft ανήκει το 49%) και Gemini αντίστοιχα, εξαπέλυσε το πρωί μέσω Χ ο Ίλον Μασκ, ιδρυτής της ανταγωνιστικής πλατφόρμας X.AI.  

«Ίσως είναι πλέον ξεκάθαρο γιατί το Grok της @xAI είναι τόσο σημαντικό. Απέχει από την τελειότητα αυτή τη στιγμή, αλλά θα βελτιωθεί γρήγορα. Η (έκδοση) V1.5 κυκλοφορεί σε 2 εβδομάδες. Η αυστηρή αναζήτηση της αλήθειας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κριτική, δεν ήταν ποτέ πιο ουσιαστική» ανέφερε αρχικά.

«Ποιο μονοπάτι θέλετε για την τεχνητή νοημοσύνη;» ρώτησε κατόπιν τους χρήστες/ ακολούθους του. Με τις επιλογές να είναι «μέγιστη αναζήτηση της αλήθειας» από το Grok ή «Woke ρατσισμό» από Open AI και Gemini. 
 

