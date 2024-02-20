Ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο εμφυτεύθηκε ένα τσιπ εγκεφάλου από τη Neuralink φαίνεται να έχει αναρρώσει πλήρως, και είναι πλέον σε θέση να ελέγχει ένα ποντίκι υπολογιστή χρησιμοποιώντας μόνο τη δύναμη της σκέψη τους, όπως ανακοίνωσε ο ιδρυτής της νεοφυούς εταιρείας Ίλον Μασκ.



«Η πρόοδος είναι καλή και ο ασθενής φαίνεται να έχει αναρρώσει πλήρως, χωρίς τις παρενέργειες που γνωρίζουμε. Ο ασθενής είναι σε θέση να μετακινήσει ένα ποντίκι στην οθόνη μόνο με τη σκέψη», δήλωσε ο Μασκ στο πλαίσιο του event Spaces στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection. January 29, 2024



Σύμφωνα με τον Μασκ, η Neuralink προσπαθεί τώρα να αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερα κλικς στο κουμπί του ποντικιού από τον ασθενή.



Η εταιρεία εμφύτευσε επιτυχώς ένα τσιπ στον πρώτο άνθρωπο τον περασμένο μήνα, αφού έλαβε έγκριση για δοκιμή σε άνθρωπο τον Σεπτέμβριο.

Το πείραμα χρησιμοποιεί ένα ρομπότ για να τοποθετήσει χειρουργικά ένα εμφύτευμα διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή σε μια περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει την πρόθεση κίνησης, εξήγησε η Neuralink, προσθέτοντας ότι ο αρχικός στόχος είναι να δοθεί δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να ελέγχει έναν κέρσορα υπολογιστή στην οθόνη ή ένα πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας τις σκέψεις του.



Ο Μασκ τρέφει μεγάλες φιλοδοξίες για την Neuralink, λέγοντας ότι θα διευκολύνει την ταχεία χειρουργική εισαγωγή συσκευών τσιπ για τη θεραπεία παθήσεων όπως η παχυσαρκία, ο αυτισμός, η κατάθλιψη και η σχιζοφρένεια.



Η Neuralink, η περσινή αξία της οποίας ήταν περίπου 5 δισ. δολάρια, έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένες εκκλήσεις για έλεγχο σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφαλείας της. Το Reuters ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο για παραβίαση των κανόνων του υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ σχετικά με τη διακίνηση επικίνδυνων υλικών.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.