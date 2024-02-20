Μήπως αναρωτιόσασταν πως έμοιαζε ο Τζάκ ο Αντεροβγάλτης; Πιθανότατα όχι, ωστόσο η απάντηση θα σας δοθεί μέσω της τεχνολογίας καθώς πρόσφατα κυκλοφόρησαν οι απεικονίσεις του που δημιουργήθηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και όπως αναφέρει η NYP ο διαβόητος δολοφόνος ιερόδουλων ήταν ένας άνδρας με ιδιαίτερα σκοτείνη και άγρια ενέργεια.

Οι απεικονίσεις προέρχονται από τον Jeff Leahy, έναν επί μακρόν λάτρη του Αντεροβγάλτη από το Carmarthen της Ουαλίας, ο οποίος παρήγαγε μια μίνι σειρά για τον δολοφόνο και έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας τις παραδόσεις γύρω από έναν από τους πιο διαβόητους κακοποιούς της ιστορίας.

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Midjourney, μαζί με πληροφορίες και διαθέσιμες φωτογραφίες των συγγενών του βασικού υπόπτου Aaron Kosminski, ο Leahy κατάφερε να δημιουργήσει ένα μάλλον εντυπωσιακό πορτρέτο του άνδρα.

Jack the Ripper’s face finally revealed — here’s what AI thinks the notorious killer looked like https://t.co/IIpl4pewOW pic.twitter.com/zpDx8UcdTc — New York Post (@nypost) February 17, 2024

«Είναι εκπληκτικό που επιτέλους έχουμε μια εικόνα του. Έμεινα κατάπληκτος από το πόσο εντυπωσιακή είναι η εικόνα», δήλωσε ο Leahy στο SWNS.

Ο Kosminski ήταν ένας πολωνικής καταγωγής κουρέας που εργαζόταν στο Whitechapel, την περιοχή του East End του Λονδίνου όπου έγιναν οι δολοφονίες στα τέλη του 1800.

Ο Kosminski έχει κατονομαστεί από πολλούς ειδικούς ως ο Αντεροβγάλτης, ωστόσο κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να αποδείξει την ενοχή του.

«Δεν έχει υπάρξει ποτέ φωτογραφία του και αυτή είναι η καλύτερη που θα έχουμε ποτέ», δήλωσε ο Leahy.

«Είναι πολύ συναρπαστικό να βάζεις επιτέλους ένα πρόσωπο στον πιο διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο του κόσμου. Είχα δύο φωτογραφίες της αδερφής του Ματίλντα, μια του θείου του και μια άλλη ενός στενού συγγενή του. Είχα επίσης έναν από τον κουνιάδο του, και οι οικογένειες ήταν στενά συνδεδεμένες – ξαδέρφια που παντρεύονταν για γενιές – οπότε αυτό είναι ακόμα χρήσιμο»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.