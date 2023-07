Το «φωτοστέφανο» του Κρόνου: Οι δακτύλιοι του πλανήτη λάμπουν για πρώτη φορά μέσα από το φακό του James Webb

Μια εικόνα των δακτυλίων του πλανήτη Κρόνου όπως δεν την έχουμε ξαναδεί, τράβηξε το διαστημικό τηλεσκόπιο της NASA James Webb. Στη φωτογραφία, οι δακτύλιοι λάμπουν, σχηματίζοντας κάτι σαν "φωτοστέφανο" γύρω από τον τεράστιο πλανήτη.

Στην υψηλής ανάλυσης εικόνα του Κρόνου διακρίνονται σαν "πυγολαμπίδες" και τρεις από τους δορυφόρους του - η Διόνη, ο Εγκέλαδος και η Τηθύς.

Η συγκεκριμένη εικόνα καταγράφηκε στις 25 Ιουνίου, μέσα τα "μάτια" της NIRCam (Near-Infrared Camera) του Webb, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογία υπέρυθρης θερμικής απεικόνισης.

Ο ίδιος ο Κρόνος φαίνεται σκοτεινός σε αυτό το υπέρυθρο μήκος κύματος του τηλεσκοπίου, καθώς το μεθάνιο στην ατμόσφαιρα του πλανήτη απορροφά σχεδόν όλο το ηλιακό φως που διαχέεται στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, οι παγωμένοι δακτύλιοι παραμένουν σχετικά φωτεινοί, οδηγώντας στην ασυνήθιστη εμφάνιση του Κρόνου στο Webb. Αυτή η νέα εικόνα του Κρόνου δείχνει λεπτομέρειες μέσα στο σύστημα δακτυλίων του πλανήτη.

Wake up, babe. @NASAWebb dropped a new infrared image of Saturn.



On June 25, the space telescope detected the planet’s faint moons and looked at its icy rings. Methane gas in Saturn’s atmosphere absorbs light, so it appears darker here. https://t.co/sRZTFrey38 pic.twitter.com/5Fs5TV8sw4