Η Meta καταργεί τα φίλτρα ομορφιάς στις πλατφόρμες της, Instagram, WhatsApp και Facebook από τις 14 Ιανουαρίου.

Η απόφαση αυτή που θα προκαλέσει «πονοκέφαλο» στους influencers ελήφθη λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για το αντίκτυπο που έχουν τα φίλτρα στην ψυχική υγεία των νεαρών γυναικών, ιδίως όσον αφορά την εικόνα του σώματος.

Όπως έχει ανακοινωθεί, περισσότερα από 2 εκατομμύρια φίλτρα που δημιουργούνται από χρήστες στις πλατφόρμες της Meta θα εξαφανιστούν σε λίγες ημέρες.

Τα φίλτρα ομορφιάς είναι εδώ και χρόνια βασικό χαρακτηριστικό του Instagram, με πολλά από τα πιο δημοφιλή φίλτρα να χρησιμοποιούνται συνήθως για τη βελτίωση της εμφάνισης του χρήστη, τα οποία δημιουργούνται από τους χρήστες μέσω του Spark Studio της Meta.

Ωστόσο, δεν θα εξαφανιστούν εντελώς από την πλατφόρμα. Τα φίλτρα του πρώτου κατασκευαστή της Meta θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα, αλλά η κατάργηση των φίλτρων τρίτων κατασκευαστών θα σημάνει το τέλος πολλών εξελιγμένων και ρεαλιστικών φίλτρων βελτίωσης της ομορφιάς.

Έρευνες δείχνουν πως το 87% των φίλτρων ομορφιάς του Instagram μικραίνουν τις μύτες των χρηστών, ενώ το 90% φουσκώνουν τα χείλη.

Νεότερα φίλτρα, όπως το «Bold Glamour" του TikTok, αξιοποιούν την τεχνολογία AI για να συνδυάσουν τα πρόσωπα των χρηστών με βελτιώσεις ομορφιάς, δημιουργώντας υπερρεαλιστικά και ανέφικτα πρότυπα ομορφιάς.

Οι ειδικοί λένε ότι η απόφαση της Meta να εξαλείψει τα φίλτρα AR τρίτων μπορεί να μην επιλύσει πλήρως τις ανησυχίες γύρω από θέματα ψυχικής υγείας και εικόνας σώματος, καθώς οι χρήστες μπορεί απλώς να βρουν άλλους τρόπους πρόσβασης σε παρόμοιες τεχνολογίες, καθιστώντας το πρόβλημα ακόμη πιο δύσκολο να ελεγχθεί.

