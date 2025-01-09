Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ. Το 41% ​​των εργοδοτών σκοπεύουν να μειώσουν το εργατικό δυναμικό τους καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αυτοματοποιεί ορισμένες εργασίες, έδειξε έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Από τις εκατοντάδες μεγάλες εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα σε όλο τον κόσμο, το 77% δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να καταρτίσει τους εργαζομένους μεταξύ 2025-2030 για να εργαστούν καλύτερα, παράλληλα με την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στην Έκθεση Future of Jobs του WEF.

«Οι πρόοδοι στην τεχνητή νοημοσύνη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναδιαμορφώνουν την αγορά εργασίας – οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης για πολλούς ρόλους τεχνολογίας ή ειδικών, ενώ οδηγούν σε πτώση για άλλους, όπως οι γραφίστες», δήλωσε το WEF σε δελτίο τύπου πριν από την ετήσια συνάντηση στο Νταβός, αυτόν τον μήνα.

Γράφοντας στην έκθεση ευρείας εμβέλειας, η Saadia Zahidi, η διευθύνουσα σύμβουλος του φόρουμ, τόνισε τον ρόλο της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στην αναμόρφωση των βιομηχανιών και των εργασιών σε όλους τους τομείς. Η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει πρωτότυπο κείμενο, εικόνες και άλλο περιεχόμενο ανταποκρινόμενο στις προτροπές των χρηστών.

Οι υπάλληλοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι εκτελεστικοί γραμματείς και οι υπάλληλοι μισθοδοσίας είναι μεταξύ των θέσεων εργασίας που αναμένεται να παρουσιάσουν την ταχύτερη μείωση αριθμού τα επόμενα χρόνια, είτε λόγω της εξάπλωσης της τεχνητής νοημοσύνης είτε λόγω άλλων τάσεων.

«Η παρουσία τόσο γραφιστών όσο και νομικών γραμματέων στις 10 πρώτες θέσεις εργασίας που μειώνονται ταχύτερα, μια πρόβλεψη που δεν έχουμε δει σε προηγούμενες εκδόσεις της έκθεσης Future of Jobs, μπορεί να υποδηλώνει την αυξανόμενη ικανότητα της GenAI να εκτελεί εργασίες γνώσης είπε η έκθεση.

Αντίθετα, οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης έχουν ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση. Σχεδόν το 70% των εταιρειών σχεδιάζει να προσλάβει νέους εργαζομένους με δεξιότητες σχεδιασμού εργαλείων και βελτιώσεων τεχνητής νοημοσύνης και το 62% σκοπεύει να προσλάβει περισσότερα άτομα με δεξιότητες για καλύτερη εργασία παράλληλα με την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα, που διενεργήθηκε πέρυσι.

Τα καλά νέα, όπως ανέφερε η έκθεση είναι ότι ο πρωταρχικός αντίκτυπος τεχνολογιών όπως η γενετική τεχνητή νοημοσύνη στις θέσεις εργασίας μπορεί να έγκειται στη δυνατότητά τους να «αυξάνουν» τις ανθρώπινες δεξιότητες μέσω «συνεργασίας ανθρώπου-μηχανής» και όχι να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους.

Ωστόσο, πολλοί εργαζόμενοι έχουν ήδη αντικατασταθεί από AI. Τα τελευταία χρόνια, ορισμένες εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας αποθήκευσης αρχείων Dropbox και της εφαρμογής εκμάθησης γλωσσών Duolingo, ανέφεραν την τεχνητή νοημοσύνη ως λόγο για απολύσεις.

Πηγή: cnn.com

