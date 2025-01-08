Γαλλία: Aνησυχία για την απόφαση της Meta να σταματήσει το fact-checking

Η γαλλική διπλωματία εξέφρασε σήμερα «ανησυχία» για την απόφαση του ομίλου Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) να σταματήσει στις ΗΠΑ τη χρήση προγραμμάτων «fact-checking» – όπως είναι ευρέως γνωστή η διαδικασία διασταύρωσης και επαλήθευσης πληροφοριών ή γεγονότων – διαβεβαιώνοντας ότι θα παραμείνει σε «επαγρύπνηση» σε ό,τι αφορά τον σεβασμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από την πλευρά του πολυεθνικού κολοσσού.

«Η ελευθερία της έκφρασης, θεμελιώδες δικαίωμα που προστατεύεται στη Γαλλία και στην Ευρώπη, δεν μπορεί να συγχέεται με ένα δικαίωμα στην ευρεία διάδοση περιεχομένου αμφισβητούμενης γνησιότητας, η οποία θα επηρέαζε εκατομμύρια χρήστες, χωρίς φιλτράρισμα ή εποπτεία», αναφέρει εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

