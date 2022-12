Η θερμοκρασία στην επανδρωμένη κάψουλα Soyuz MS-22, στην οποίο σημειώθηκε αποσυμπίεση του συστήματος εξωτερικού θερμικού ελέγχου, μειώνεται, ανακοίνωσε την Κυριακή στους δημοσιογράφους η υπηρεσία Τύπου της Roscosmos.



«Η θερμοκρασία στο επανδρωμένο σκάφος Soyuz MS-22 μειώνεται λόγω των ενεργειών των ειδικών του Κέντρου Ελέγχου Αποστολής της Μόσχας, παραμένει εντός των καθορισμένων ορίων», διαβεβαιώνει πάντως η Roscosmos.



Όπως εξήγησε η κρατική διαστημικη υπηρεσία, σύμφωνα με το σχέδιο, θα γίνει έλεγχος του προβλήματος με τις κάμερες του βραχίονα SSRMS (Space Station Remote Manipulator System) για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. «Τα αποτελέσματα θα μεταδοθούν στη Γη το πρωί της Δευτέρας», πρόσθεσε η υπηρεσία Τύπου.

Tonight's spacewalk with cosmonauts Sergey Prokopyev and Dmitri Petelin is on standby as mission controllers assess flakes seen leaking from the Soyuz MS-22 crew ship. pic.twitter.com/jC5X1oaEDh