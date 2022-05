Μία πρόσφατη φωτογραφία που έστειλε στη Γη το Curiosity rover της NASA από τον Άρη, έχει ενθουσιάσει τους κυνηγούς εξωγήινων, αφού απεικονίζει ένα σχηματισμό στους βράχους που μοιάζει εκπληκτικά με μία πόρτα. Η εικόνα καταγράφηκε από την Mast Camera του rover στις 7 Μαΐου 2022.

Όπως έχει συμβεί ξανά όμως με παράξενους γεωλογικούς σχηματισμούς, όπως ο κύβος της Σελήνης, η φαντασία μας δημιουργεί αυτό που θα θέλαμε ίσως να δούμε.

Η ευρύτερη φωτογραφία που κατέγραψε το rover περιλαμβάνει ένα μεγαλύτερο σχηματισμό βράχων γεμάτο με ρωγμές από πιέσεις που πιθανόν να προκλήθηκαν από σεισμούς.

Βλέποντας την πόρτα σε σχέση με ολόκληρο το μωσαϊκό φωτογραφιών, βλέπουμε πως είναι ανάμεσα σε άλλα σχήματα, ρωγμές και άλλα χαρακτηριστικά διάβρωσης σε όλη την επιφάνεια του σχηματισμού των βράχων.

Η φαντασία μας και η ελπίδα να βρούμε κάτι ξεχωριστό σε έναν άλλο πλανήτη πολλές φορές ορίζει αυτό που βλέπουμε, όπως ο βράχος που μοιάζει με ψάρι ή το πρόσωπο του Άρη, ωστόσο τα γεωλογικά χαρακτηριστικά ενός ξένου πλανήτη παραμένουν αυτό ακριβώς. Βράχοι που έχουν σμιλευθεί μόνο από τους αιώνες των συνθηκών και η πόρτα του Άρη μπορεί να μην κινούσε καν την περιέργειά μας αν είχε φωτογραφηθεί με τις σκιές υπό άλλη γωνία…

About this raw image (https://t.co/hZxiepGQXx), what's that? An entrance to a secret underground tunnel? Watching it in context as part of the whole mosaic, we can see that little niche in a rock w/ other blocks, fractures, shapes & other erosive features all over that rock face. pic.twitter.com/ou4Ze941HR