CERN: Βρήκαν Νέα «εξωτικά» σωματίδια

Νέα «εξωτικά» σωματίδια εντόπισαν στο CERN Τεχνολογία 17:04, 05.07.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Τα ευρήματα, που παρουσιάστηκαν από τους ερευνητές σήμερα σε σεμινάριο στο CERN, έρχονται να διευρύνουν τον κατάλογο των νέων αδρονίων που ανακαλύπτονται στον μεγάλο επιταχυντή και ελπίζεται ότι θα βοηθήσουν τους φυσικούς να κατανοήσουν καλύτερα πώς τα κουάρκ προσδένονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν άλλα σύνθετα σωματίδια.