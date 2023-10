Η Gen Ζ και η παράξενη εμμονή με την παιδική ηλικία Τεχνολογία 22:00, 25.10.2023 linkedin

Όταν η γενιά του TikTok συνδυάζει νοσταλγικά αντικείμενα αθωότητας με τα προβλήματα της ενήλικης ζωής, το αποτέλεσμα είναι απλώς ανατριχιαστικό