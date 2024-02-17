Γρήγορο Iντερνετ: Επενδύσεις άνω των 800 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο

Καθοριστικής σημασίας και για την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων, ξένων πολιτών που επιλέγουν την Ελλάδα για να εργαστούν και να ζήσουν, αποτελεί η ύπαρξη καλής ποιότητας Διαδικτύου. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του περιοδικού CEOWorld, η Ελλάδα καταλαμβάνει, μετά την Πορτογαλία και την Ισπανία, την τρίτη θέση ανάμεσα σε 20 χώρες με κριτήριο την ελκυστικότητά της σε ψηφιακούς νομάδες. Ωστόσο, δεν εντοπίζουν όλες οι έρευνες τα ίδια ευρήματα. Για παράδειγμα, η έρευνα της βρετανικής εταιρείας παροχής τεχνολογικών λύσεων κατατάσσει την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στις δύο χειρότερες από συνολικά δέκα ευρωπαϊκές πόλεις για εργαζομένους από απόσταση, ενώ στη σχετική κατάταξη την τέταρτη θέση καταλαμβάνει η Πάτρα. Στα συμπεράσματα αυτά των διεθνών ερευνών στηρίχθηκε κοινοβουλευτική ερώτηση προς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το κατά πόσο, μεταξύ άλλων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας έχει προχωρήσει.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η Ελλάδα κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στη συνολική σταθερή ευρυζωνική κάλυψη, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές, με το 99% και 98,1% των νοικοκυριών να καλύπτονται αντίστοιχα, βάσει έρευνας για την ευρυζωνική κάλυψη στην Ευρώπη το 2022.

