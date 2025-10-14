Η Google της Alphabet Inc θα επενδύσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια για να ιδρύσει τεράστιο κέντρο δεδομένων και κόμβο Tεχνητής Nοημοσύνης (ΤΝ, AI) στο Άντρα Πραντές, δήλωσαν αξιωματούχοι του νοτίου κρατιδίου της Ινδίας, στη μεγαλύτερη επένδυση του είδους στη χώρα της νότιας Ασίας.

Η Google θα οικοδομήσει ένα συγκρότημα κτιρίων κέντρου δεδομένων 1 γιγαβάτ στην πόλη-λιμάνι Βιζαχαπατνάμ, το οποίο θα συνδυάζει υποδομή ΤΝ, πηγές ενέργειας μεγάλης κλίμακας και ένα διευρυμένο δίκτυο οπτικών ινών, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης του ινδικού κρατιδίου.

Επίσημη συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί σήμερα.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες κάνουν μεγάλες δαπάνες για την οικοδόμηση νέων υποδομών κέντρων δεδομένων για να ανταποκριθούν στην άνθηση της ζήτησης για υπηρεσίες ΤΝ.

«Σε μια εποχή στην οποία τα δεδομένα είναι το νέο πετρέλαιο, πρωτοβουλίες αυτού του είδους θα εξυπηρετήσουν ως στρατηγικό πλεονέκτημα», δήλωσε ο υπουργός Πληροφορικής του κρατιδίου Νάρα Λόκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

