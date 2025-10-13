Τις πύλες της άνοιξε τη Δευτέρα η μεγαλύτερη και πιο εμβληματική έκθεση τεχνολογίας GITEX 20225 που πραγματοποιείται στο Ντουμπάι από τις 13 έως στις 17 Οκτωβρίου σε δύο εκθεσιακούς χώρους, στο Dubai World Trade Centre και το Dubai Harbour.

Η χώρα μας συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση, μία πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΣΕΠΕ) με την υποστήριξη της Enterprise Greece, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού ψηφιακού οικοσυστήματος.

Εκατοντάδες εκπρόσωποι των μεγαλύτερων διεθνών εταιριών τεχνολογίας επισκέφθηκαν την πρώτη μέρα λειτουργίας της έκθεσης το ελληνικό περίπτερο που απαρτίζεται από τις εταιρίες Space Hellas, nivistionist, KPMG, OTS και Quality and Reliability.

Την έκθεση εγκαινίασε η αυτού Υψηλότης Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μάκτουμ, πρωθυπουργός και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο οποίος συνοδευόταν από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης του.

Στην έκθεση συμμετέχουν 1.400 ομιλητές από 170 χώρες, καθώς και 6.000 εκθέτες, οι οποίοι παρουσιάζουν και συζητούν τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, Κυβερνοασφάλειας, Αειφόρου Τεχνολογίας, Smart Cities, Big Data & Cloud, FinTech, Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, HealthTech, IoT & Mobility και Blockchain.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιούνται Β2Β συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων, επενδυτών και φορέων τεχνολογίας, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών, την προώθηση καινοτόμων λύσεων και την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων σε διεθνές επίπεδο.

O ελληνικός κλαδος της τεχνολογίας χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης τα τελευταία χρόνια, έχοντας καταγράψει ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης και κατακτήσει μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Σε πρόσφατη έρευνα της Amazon Web Services, το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που κάνει χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης κατέγραψε αύξηση 55% μέσα σε ένα χρόνο, με τη χώρα μας να ξεπερνάει σε πολλά σημεία άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Όπως εξάλλου δήλωσε σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΣΕΠΕ) κ. Γιώτα Παπαρίδου, «η τεχνολογία αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή της χώρας στο εξωτερικό».

«Η Ελλάδα θεωρείται ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, ο οποίος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα διεθνές hub ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή. Και αυτό φαίνεται και στις επενδύσεις που γίνονται μέχρι σήμερα, εκτός των data centers, σε κέντρα έρευνας και ανάπτυξης αλλά και σε κέντρα εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

