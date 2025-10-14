Αύξηση των πωλήσεων smartphone χάρη στις αναβαθμίσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι πωλήσεις smartphone αυξήθηκαν κατά 2,6% παγκοσμίως το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, τροφοδοτούμενες από την ισχυρή καταναλωτική ζήτηση για premium συσκευές και συσκευές με τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της International Data Corporation (IDC) τη Δευτέρα.

Η ζήτηση για smartphones παρέμεινε ανθεκτική παρά την οικονομική αβεβαιότητα και τις προκλήσεις στα τιμολόγια, ενισχυμένη από premium χαρακτηριστικά, ευνοϊκά μοντέλα τιμολόγησης και προωθητικές συμφωνίες ανταλλαγής που καθιστούν την απόφαση αναβάθμισης «προφανή» για τους περισσότερους πελάτες.

«Η βιομηχανία των smartphone συνεχίζει την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας σταθερή ανάπτυξη - ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα δεδομένης της επίμονης οικονομικής αβεβαιότητας και της ταραχώδους δυναμικής των τιμολογίων», δήλωσε η Nabila Popal, ανώτερη διευθύντρια έρευνας για τις συσκευές Worldwide Client Devices της IDC.

«Η ζήτηση για τη νέα σειρά iPhone 17 της Apple ήταν ισχυρή, με τις προπαραγγελίες να ξεπερνούν εκείνες της προηγούμενης γενιάς. Ταυτόχρονα, τα Galaxy Z Fold 7 και Galaxy Z Flip 7 της Samsung ξεπέρασαν σε απόδοση όλα τα προηγούμενα μοντέλα, δημιουργώντας μια νέα δυναμική για την κατηγορία των πτυσσόμενων συσκευών», δήλωσε ο Francisco Jeronimo, αντιπρόεδρος, Client Devices, IDC.

Οι αποστολές του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν στα 322,7 εκατομμύρια μονάδες, με την Apple να καταγράφει τα καλύτερα αποτελέσματα που έχει καταγράψει ποτέ σε μια τρίμηνη περίοδο που έληξε τον Σεπτέμβριο και τη Samsung να σημειώνει την ισχυρότερη καταγεγραμμένη ανάπτυξη του τριμήνου Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την IDC.

Η Samsung διατήρησε την κορυφαία της θέση με 61,4 εκατομμύρια πωλήσεις στο τρίμηνο, ενώ η Apple σημείωσε αύξηση σχεδόν 3% στις πωλήσεις με 58,6 εκατομμύρια.

Η IDC δήλωσε ότι διατηρεί θετικές προοπτικές για το υπόλοιπο του 2025, προβλέποντας ισχυρές πωλήσεις στο τέλος του έτους, υποστηριζόμενες από επιθετικές προωθητικές ενέργειες, επέκταση των δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης και συνεχή καινοτομία στις συσκευές.

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.