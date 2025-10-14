Πολύ δημοφιλές έχει γίνει στην Κίνα ένα ρομπότ που δίνει έμφαση στην... συντροφικότητα και όχι στη βιομηχανική λειτουργικότητα.

Πρόκειται για το LOVOT, ένα ρομπότ που αναπτύχθηκε από την ιαπωνική τεχνολογική εταιρία GROOVE X και η ονομασία του προέρχεται από τη σύμπτυξη των λέξεων "love" και "robot".

«Με παρακολουθεί!» φωνάζουν τα παιδιά που έχουν μαζευτεί γύρω από το παιχνιδιάρικο ρομπότ σε ένα βιβλιοπωλείο της Σανγκάης. Το LOVOT, έστριβε το κεφάλι του, ανοιγοκλείνοντας τα εκφραστικά μάτια του και εκτείνοντας τα χέρια του αποζητώντας μία αγκαλιά.

Οι πελάτες του βιβλιοπωλείου κοντοστέκονταν για να βγάλουν μία φωτογραφία μαζί του, θαυμάζοντας τη «συμπεριφορά» του, που προσομοίαζε αυτή ενός κατοικίδιου. «Είναι σαν να έχεις ένα κατοικίδιο που γνωρίζει πως ν’ αγκαλιάζει», παρατήρησε ένας πελάτης του βιβλιοπωλείου.

Το LOVOT έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στην Κίνα, ενώ μπορεί κάποιος να το συναντήσει τόσο σε δημόσιους χώρους, όσο και σε σπίτια σε πολυάριθμες πόλεις.

«Οι Κινέζοι καταναλωτές αγκαλιάζουν την καινοτομία, ειδικότερα, στο ανοιχτό, συμπεριληπτικό και δημιουργικό περιβάλλον της Σανγκάης», δήλωσε ο δημιουργός του LOVOT και ιδρυτής της GROOVE X, Κανέιμ Χαγιάσι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η Κίνα είναι μία ιδανική αγορά».

Πηγή: skai.gr

