Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινητοποιήσει ποσό ύψους 200 δισ. ευρώ για επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, δήλωσε την Τρίτη η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι η κούρσα για το ποιος πρωτοστατεί στην ΑΙ δεν έχει ακόμα κερδηθεί ούτε από την Κίνα ούτε από τις ΗΠΑ.

Το ποσό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση ύψους 150 δισ. ευρώ που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως από επενδυτές και επιχειρήσεις του κλάδου, το οποίο θα αυξηθεί κατά 50 δισ. ευρώ από το μπλοκ, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μιλώντας στη Σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Παρίσι, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι θα είναι «η μεγαλύτερη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον κόσμο για την ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης», που θα επικεντρώνεται σε βιομηχανικές και κρίσιμες εφαρμογές και θα τροφοδοτήσει ευρωπαϊκά «gigafactrories» για την επεξεργασία μεγάλων μοντέλων.

"Θέλουμε η Ευρώπη να είναι ένας μία από τις ηγέτιδες ηπείρους στην τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει να αγκαλιάσουμε έναν τρόπο ζωής που η AI θα διέπει κάθε πτυχή του», τόνισε η Φον ντερ Λάιεν μιλώντας σε στελέχη μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και πολιτικούς ηγέτες που βρίσκονται στο Παρίσι για τη Σύνοδο.

«Πολύ συχνά ακούω ότι η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στην κούρσα - ότι η Κίνα ή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη πάρει τα ηνία. Διαφωνώ, διότι η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης απέχει ακόμα πολύ από το τέρμα», πρόσθεσε.

«Τα όρια συνεχώς μετακινούνται, η πρωτιά είναι ακόμη εφικτή, και πριν τα όρια αυτά υπάρχει ολόκληρος ο κόσμος της υιοθέτησης της ΑΙ… Να ενσωματώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε συγκεκριμένες βιομηχανικές εφαρμογές και να αξιοποιήσουμε τη δύναμή της προς όφελος της παραγωγικότητας και των ανθρώπων, και εκεί είναι που η Ευρώπη μπορεί πραγματικά να πρωτοστατήσει».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει μια μοναδική προσέγγιση για την ανάπτυξη ΑΙ, που θα περιλαμβάνει την εστίαση στην επιστήμη και την τεχνολογία, στην υιοθέτηση περίπλοκων εφαρμογών χρησιμοποιώντας τον πλούτο δεδομένων της βιομηχανικής παραγωγής, και συνδυάζοντας το ταλέντο από διάφορες χώρες και τομείς.

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ θέλει να διασφαλίσει πως κάθε καινοτόμα ευρωπαϊκή επιχείρηση έχει τη δυνατότητα πρόσβαση στα οφέλη της ΑΙ μέσω υπερυπολογιστών, και να αναπαράγει την επιτυχή συνεργασία του CERN, που αποτελεί το μεγαλύτερο εργαστήριο σωματιδιακής φυσικής του πλανήτη.





