Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Εμανουέλ Μακρόν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί ανταγωνιστική στην κούρσα με… τρόπαιο την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι επενδυτές, ωστόσο, δεν κρύβουν τις επιφυλάξεις τους εξαιτίας της γραφειοκρατίας και της υψηλής φορολογίας στη Γηραιά ήπειρο.

Στο Παρίσι, σε εξέλιξη βρίσκεται η Σύνοδος Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη και το παρών στη γαλλική πρωτεύουσα δίνουν ηγέτες από όλον τον κόσμο, κορυφαία στελέχη εταιρειών-κολοσσών καθώς και ακαδημαϊκοί. Σκοπός, να συζητήσουν τις ελπίδες και τους κινδύνους για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, πρώτος, τοποθέτησε την Ευρώπη ξανά στον χάρτη των τεχνολογικών εξελίξεων και αυτό επειδή ανακοίνωσε πως η Γαλλία θα προχωρήσει με βήμα ταχύ τις προτάσεις της στον εν λόγω τομέα.

Είχε προηγηθεί η επιλογή του προέδρου της Γαλλίας να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη επενδύοντας 109 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, για τον Εμανουέλ Μακρόν αυτό δεν αρκεί.

Ο Γάλλος πρόεδρος ζητεί από τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τεντώσουν τα αυτιά τους και να ακούσουν τις εκκλήσεις του για «περισσότερη Ευρώπη» στον εν λόγω τομέα. Προτείνει δε μία καλύτερα συντονισμένη και συνεπώς περισσότερο απλουστευμένη προσέγγιση των ευρωπαϊκών κρατών-μελών απέναντι στην εν εξελίξει τεχνολογική κούρσα.

«Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, θα ανακοινώσει την ευρωπαϊκή στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη», τόνισε σχετικά ο κ. Μακρόν, προσθέτοντας πως «αυτή η στρατηγική θα αποτελέσει μία μοναδική ευκαιρία για την Ευρώπη να επιταχύνει τον βηματισμό της, να απλοποιήσει τους ρυθμιστικούς της κανόνες, να εμβαθύνει την Ενιαία Αγορά και να επενδύσει επίσης και στις τεχνολογικές της ικανότητες».

Ζητούμενο για τον πρόεδρο της Γαλλίας είναι αυτή η Σύνοδος να λειτουργήσει ως «ξυπνητήρι» για την Ευρώπη και στόχος είναι να χαραχθεί μία κοινή στρατηγική, η οποία θα επιτρέψει στη Γηραιά ήπειρο να καταστεί ανταγωνιστική στον ψηφιακό κόσμο, ο οποίος αυτήν τη στιγμή βρίσκεται υπό την ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό, όμως, θα πρέπει, είπε, να απλοποιηθούν οι ρυθμιστικοί κανόνες τόσο στη Γαλλία όσο και στην ΕΕ. Και αυτό ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να «τρέξει» σε τομείς, όπως είναι η υγεία ή/και η ενέργεια.

Στόχος επίσης, προσέθεσε, θα πρέπει να είναι η αύξηση των οικονομικών κινήτρων, για να αυξηθούν με τη σειρά τους και οι επενδύσεις, ενώ κλειδί - όπως τονίζουν και οι επενδυτές - θα αποτελέσει η μείωση της υψηλής φορολογίας.

Όπως εξήγησε ο Εμανουέλ Μακρόν, η Γαλλία βρίσκεται σε θέση να ηγηθεί της Ευρώπης στον τομέα, μερικώς επειδή η ηλεκτρική ενέργεια της χώρας παράγεται κατά 70% από την πυρηνική της ενέργεια (γεγονός το οποίο της επιτρέπει να τροφοδοτεί τα κέντρα δεδομένων δίχως να θέτει σε κίνδυνο τους εθνικούς της στόχους για την πράσινη ενέργεια) και από την άλλη, επειδή ήδη ο ίδιος έριξε στον κουμπαρά 109 δισεκατομμύρια ευρώ - μία επένδυση στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η από κοινού με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χρηματοδότηση κέντρων δεδομένων ΑΙ στη χώρα.

«Έχω έναν καλό φίλο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο οποίος λέει “κάνε γεωτρήσεις”. Εδώ, δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος για γεωτρήσεις» τόνισε προσθέτοντας με νόημα «ας βάλουμε απλώς το καλώδιο στην πρίζα».

Στην εξίσωση προσέθεσε επίσης και το γεγονός ότι το Παρίσι μπορεί να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς και Ασιάτες εταίρους της Ένωσης για την κατασκευή τσιπ στη Γηραιά ήπειρο και - προσθέτοντας πως η Γαλλία εκπαιδεύει ετησίως 40.000 ειδικούς στο τομέα δεδομένων - υπογράμμισε πως ο αριθμός αυτών θα αυξηθεί στις 100.000 τον χρόνο.

«Ζήτω η Τεχνητή Νοημοσύνη. Ζήτω η Γαλλία», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν υπενθυμίζοντας πως η Ευρώπη δεν πρέπει να λείπει από την ψηφιακή κούρσα της νέας εποχής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.