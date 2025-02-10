AI Action Summit: Πόσο ανταγωνιστική είναι η Ευρώπη

Η διήμερη AI Action Summit εγκαινιάστηκε σήμερα στο Παρίσι με επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων, επιχειρηματίες, επιστήμονες, καλλιτέχνες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών να δίνουν το παρών.



Τη διάσκεψη διευθύνει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ενώ μεταξύ των συμμετεχόντων είναι και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Κίνας, Ντινγκ Σιουεσιάνγκ, όπως και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς - η συμμετοχή του τελευταίου στη διάσκεψη του Παρισίου αποτελεί το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Κυριαρχία των επιχειρήσεων ΗΠΑ και Κίνας

Στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης κυριαρχούν επί του παρόντος πρωτίστως αμερικανικές επιχειρήσεις, με τις κινεζικές εταιρείες να ακολουθούν, ενώ η Γαλλία και η Ευρώπη αγωνίζονται να παραμείνουν ανταγωνιστικές.



Φέτος η αμερικανική Amazon πρόκειται να επενδύσει περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια στις υποδομές για την ανάπτυξη της AI. Η πλατφόρμα της Amazon για το cloud computing, το AWS, δυσκολεύεται ήδη να αντεπεξέλθει στη ζήτηση, όπως αναφέρει ο επικεφαλής της Amazon Άντι Τζέισι. Το περασμένο τρίμηνο η επιχείρηση είχε ήδη επενδύσει πάνω από 25 δισεκατομμύρια δολάρια στις υποδομές της.



Από τότε πάντως που η DeepSeek έφερε τα πάνω-κάτω στον κόσμο της AI, παρουσιάζοντας ένα open-source μοντέλο με πολύ χαμηλότερο κόστος από το αντίστοιχο ChatGPT της OpenAI, πολλοί αναρωτιούνται κατά πόσο τα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη στις ΗΠΑ επενδύονται πράγματι με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Και η Ευρώπη;

Η Γαλλία σχεδιάζει τη δική της αντεπίθεση στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης:σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές αναμένεται να δημιουργηθεί στο Παρίσι το μεγαλύτερο campus για την AI στην Ευρώπη, όπου θα υπάρχει και ένα τεράστιο υπολογιστικό κέντρο. Στα σχέδια περιλαμβάνονται επενδύσεις της τάξεως των 30 έως 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, στις οποίες συμμετέχουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Την ίδια στιγμή η αμερικανική OpenAI επεκτείνει την παρουσία της στην Ευρώπη έχοντας ανοίξει παραρτήματα στο Λονδίνο, το Δουβλίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, τη Ζυρίχη και προσεχώς και στο Μόναχο.



«Ως μία χώρα γνωστή για το τεχνολογικό know-how και τη βιομηχανική καινοτομία, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Γερμανία ηγείται παγκοσμίως στην αξιοποίηση των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης», έχει δηλώσει ο ιδρυτής της OpenAI Σαμ Άλτμαν.



Σύμφωνα με τη Frankfurter Allgemeine Zeitung η Γερμανία είναι επίσης η χώρα στην Ευρώπη με τους περισσότερους συνδρομητές στην επί πληρωμή εκδοχή του ChatGPT – και μία από τις τρεις πρώτες στον κόσμο. Επιπλέον, μετά τις ΗΠΑ η Γερμανία είναι και η χώρα με τους περισσότερους προγραμματιστές που μπορούν να ενσωματώσουν το ChatGPT σε άλλες εφαρμογές.

Περισσότεροι ή λιγότεροι κανονισμοί;

Στις ΗΠΑ δεν υπάρχει πλέον κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της AI. Λίγο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος Τραμπ αναίρεσε τη σχετική νομοθεσία που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση Μπάιντεν.



Στην Ευρώπη αντιθέτως είναι περισσότεροι εκείνοι που ζητούν ένα εκτενέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Πριν την έναρξη της διάσκεψης στο Παρίσι περίπου 100 ερευνητές από 30 διαφορετικές χώρες προειδοποίησαν πως η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να οδηγήσει σε «απώλεια του ελέγχου» με δραματικές επιπτώσεις. Πριν από τη σύνοδο οι ερευνητές παρουσίασαν και την πρώτη διεθνή έκθεση ασφαλείας για την τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία συμμετείχαν και συνεργάτες του ΟΗΕ, της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.



Ο φυσικός Άξελ Νάουμαν συμμετείχε ως ομιλητής σε μία εκδήλωση πριν την AI Action Summit. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με θέμα «Η δημιουργία ενός ισχυρού open-source οικοσυστήματος για την ανεξαρτησία της Ευρώπης» ο Νάουμαν τάχθηκε υπέρ της προώθησης μίας τεχνητής νοημοσύνης που θα αναπτυχθεί με γνώμονα την ηθικότητα και τη βιωσιμότητα, υποστηρίζοντας ακόμη πως θα έπρεπε να διερευνηθούν οι συνέπειες της AI για την καινοτομία, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη.

Οι ευρωπαϊκές αξίες

Ο Νάουμαν δηλώνει και στην DW πως η Ευρώπη χρειάζεται τη δική της open-source υποδομή ώστε να περαστεί το μήνυμα «στις εταιρείες και τους θεσμούς της Ευρώπης πως έχει νόημα να γίνουν επενδύσεις από κοινού και εν συνεχεία να δρέψουμε μαζί τους καρπούς της open-source υποδομής».



Μία τέτοια υποδομή βέβαια απαιτεί σημαντικές επενδύσεις, όπως για παράδειγμα «για την προσαρμογή των διοικητικών διαδικασιών, των προϊόντων, τη διαφήμιση της open-source και την παροχή συμβουλών προς την πολιτική ηγεσία και τις βιομηχανίες». Πώς φαντάζεται ο Νάουμαν το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης; «Το όραμα πρέπει να περιλαμβάνει μία Ευρώπη αυτόνομη, η οποία θα φιλοξενεί και θα επεξεργάζεται η ίδια τα δεδομένα που θα συλλέγει και θα διαθέτει ένα οικοσύστημα διαφόρων software που θα ανταποκρίνεται στις αξίες μας».



Στο μέλλον η Ευρώπη δεν θα πρέπει πλέον να εξαρτάται από άλλους και να πληρώνει δικαιώματα χρήσης. Η Ευρώπη πρέπει, σύμφωνα με τον Νάουμαν, «να κινηθεί συντονισμένα προς τις συνεργατικές open-source τεχνολογίες». Το καθοριστικό θα είναι ωστόσο το πώς και πότε θα κατασκευαστεί η απαραίτητη υποδομή για το συγκεκριμένο εγχείρημα.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

