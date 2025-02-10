Αλλαγές στο σχήμα του εσωτερικού πυρήνα της Γης τα τελευταία 20 χρόνια, κατέγραψαν σε έρευνά τους οι επιστήμονες, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάζει τη λειτουργία του μαγνητικού πεδίου του πλανήτη μας, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για τη διαβίωση στην επιφάνεια, καθώς προστατεύει όλα τα είδη από την ακτινοβολία του Ήλιου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας, ο εσωτερικός πυρήνας της Γης φέρεται να έχει παραμορφωθεί κατά 100 μέτρα ή και περισσότερο στο ύψος του.

Ο εσωτερικός πυρήνας περιστρέφεται ανεξάρτητα από τον υγρό εξωτερικό πυρήνα και από τον υπόλοιπο πλανήτη. Χωρίς αυτή την κίνηση, η Γη θα πέθαινε και θα έμοιαζε περισσότερο με τον άγονο Άρη, ο οποίος έχασε το μαγνητικό του πεδίο πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Nature Geoscience. Οι επιστήμονες αρχικά προσπαθούσαν να ανακαλύψουν γιατί ο ρυθμός του εσωτερικού πυρήνα μπορεί να επιβραδύνθηκε σε σχέση με την περιστροφή της Γης, πριν επιταχυνθεί ξανά το 2010. Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του πυρήνα της Γης είναι απαραίτητη για την κατανόηση του μαγνητικού πεδίου που προστατεύει τον πλανήτη και εάν αυτό θα μπορούσε να αποδυναμωθεί ή ακόμη και να σταματήσει σε βάθος χρόνου.

Ένα μυστηριώδες μέρος

Το εσωτερικό του πλανήτη μας είναι ένα εξαιρετικά μυστηριώδες μέρος. Ο πυρήνας απέχει περίπου 4.000 μίλια από την επιφάνεια της Γης. Έτσι, για να προσπαθήσουν να ξεκλειδώσουν τα μυστικά του, ορισμένοι ερευνητές μετρούν τα κρουστικά κύματα που προκαλούνται από τους σεισμούς. Ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύουν τα κύματα, αποκαλύπτει το είδος του υλικού που πέρασαν, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού πυρήνα, και βοηθά να σχηματιστεί μια καλύτερη εικόνα για το εσωτερικό του πλανήτη.

Η νέα ανάλυση εξέτασε μοτίβα σεισμικών κυμάτων από σεισμούς που επαναλήφθηκαν στην ίδια τοποθεσία μεταξύ 1991 και 2023. Αυτό βοήθησε να φανεί πώς ο εσωτερικός πυρήνας αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.

Ο καθηγητής Vidale βρήκε περισσότερα στοιχεία για να υποστηρίξει τη θεωρία ότι κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, ο ρυθμός του εσωτερικού πυρήνα επιβραδύνθηκε γύρω στο 2010.

Το φαινόμενο παρατηρήθηκε να συμβαίνει στο όριο του εσωτερικού και του εξωτερικού πυρήνα, όπου ο εσωτερικός πυρήνας είναι κοντά στο σημείο τήξης. Η ροή υγρού του εξωτερικού πυρήνα, καθώς και η έλξη από ένα ανομοιόμορφο πεδίο βαρύτητας, μπορούν να προκαλέσουν παραμόρφωση.

Πώς εξελίσσεται το φαινόμενο

Με την πάροδο του χρόνου ο υγρός εξωτερικός πυρήνας παγώνει στον στερεό εσωτερικό πυρήνα, αλλά για να γίνει αυτό, απαιτούνται δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι να γίνει εντελώς στερεός.

Κάτι τέτοιο θα σήμαινε σίγουρα το τέλος της ζωής στη Γη, αλλά μέχρι τότε, είναι πιο πιθανό τον πλανήτη μας να τον έχει καταπιεί ο Ήλιος.

«Κατά πάσα πιθανότητα, αυτό το εύρημα δεν επηρεάζει ούτε ένα γιώτα την καθημερινότητά μας, αλλά θέλουμε πραγματικά να καταλάβουμε τι συμβαίνει στη μέση της Γης», τόνισε ένας εκ των επιστημόνων που συμμετείχε στην έρευνα.

Είναι πιθανό οι αλλαγές να συνδέονται με αλλαγές στο μαγνητικό πεδίο της Γης. «Το μαγνητικό πεδίο είχε τραντάγματα σε διάφορες στιγμές τις τελευταίες δεκαετίες και θα θέλαμε να μάθουμε αν αυτό σχετίζεται με αυτό που βλέπουμε στο εσωτερικό όριο του πυρήνα», είπε ο καθηγητής Vidale.

«Δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι ερμηνεύουμε σωστά αυτές τις αλλαγές», τόνισε, προσθέτοντας ότι τα όρια της επιστημονικής γνώσης αλλάζουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.