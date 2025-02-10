Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα από τις πρώτες χώρες που έχει καταρτίσει μία εθνική στρατηγική για την AI»

Η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που έχει καταρτίσει εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη τόνισε από το Παρίσι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, o οποίος συναντάται σε λίγο με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

«Είμαστε μία από τις πρώτες χώρες που έχει καταρτίσει μία συνεκτική εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε μία από τις επτά ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες απονεμήθηκε το “AI Factory”, μια σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδοτική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης σε ευρωπαϊκές χώρες» τόνισε, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής για Δράση στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, στο Παρίσι.

«Η Ελλάδα συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη για την τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά ως ένας συνδιαμορφωτής των ευρωπαϊκών εξελίξεων γύρω από τον κρίσιμο αυτό τομέα» επισήμανε ακόμα ο πρωθυπουργός.

Η Σύνοδος, στην οποία προεδρεύει η Ινδία, αποτελεί ευκαιρία για την Ελλάδα προκειμένου να αναδείξει τα βήματα που έχει πραγματοποιήσει προκειμένου να πρωταγωνιστήσει στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κ. Μητσοτάκης έχει στα χέρια του την έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη υπό τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, καθηγητή της Επιστήμης των Υπολογιστών στο ΜΙΤ.

Είμαστε μια χώρα η οποία μπορεί να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των έξυπνων παρεμβάσεων, προκειμένου να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, και είμαστε μια χώρα η οποία ήδη χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης.

Προσβλέπω σε μια σειρά από ουσιαστικές συναντήσεις και στη δυνατότητά μας, όπως είπα, όχι απλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουμε στη χώρα μας μια «επανάσταση παραγωγικότητας», αλλά να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και εκείνα τα πεδία όπου χρειάζεται η παρέμβαση του κράτους ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειές της.

Θα αναφέρω εδώ ενδεικτικά, για ακόμη μια φορά, τα ζητήματα ψυχικής υγείας των παιδιών και των νέων, ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί προσωπικά πολύ και στο οποίο η Ελλάδα έχει ήδη παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας και οι έφηβοί μας δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις ως προς την ψυχική τους υγεία, ως αποτέλεσμα της έκθεσής τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πληροφορίες που τυγχάνουν επεξεργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη».

