Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη ύψους «109 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα γίνουν μέσα στα επόμενα χρόνια» στη Γαλλία.

«Αυτό είναι το αντίστοιχο για τη Γαλλία με αυτό που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ με το "Stargate"», δήλωσε ο Μακρόν, παραμονές της διεθνούς συνόδου κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη που ξεκινά αύριο στο Παρίσι.

Στα μέσα Ιανουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επενδύσεις 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Τεχνητή Νοημοσύνη στο πλαίσιο του σχεδίου "Stargate".

Νωρίτερα σήμερα, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως η χώρα θα ενώσει τις δυνάμεις της με οκτώ χώρες, ενώσεις και εταιρείες για να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για την Τεχνητή Νοημοσύνη «γενικού ενδιαφέροντος», υπό την αιγίδα 11 πρωτοπόρων στην τεχνολογία αυτή.

Σημειώνεται πως στο Παρίσι θα βρίσκεται το επόμενο διήμερο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αύριο, Δευτέρα, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Ελιζέ με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμμανουέλ Μακρόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

