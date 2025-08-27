ESET: Εντόπισε τον 1ο ιό υπολογιστών, PromptLock, ο οποίος χρησιμοποιεί AI

Οι ερευνητές της ρωσικής εταιρείας λογισμικού ασφαλείας ESET ανακάλυψαν αυτό που ονόμασαν «το πρώτο γνωστό ransomware που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη». Το κακόβουλο λογισμικό, το οποίο η ESET ονόμασε PromptLock, έχει την ικανότητα να αφαιρεί, να κρυπτογραφεί και πιθανώς ακόμη και να καταστρέφει δεδομένα, αν και αυτή η τελευταία λειτουργία φαίνεται να μην έχει ακόμη ενσωματωθεί ακόμη.

Ενώ το PromptLock δεν εντοπίστηκε σε πραγματικές επιθέσεις και θεωρείται ότι είναι ακόμα ένα κόνσεπτ (PoC) ή ένα έργο σε εξέλιξη (WIP), η ανακάλυψη της ESET δείχνει πώς η κακόβουλη χρήση δημόσια διαθέσιμων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να ενισχύσει το ransomware και άλλες κυβερνοαπειλές.

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν κάνει πανεύκολη τη δημιουργία πειστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού «ψαρέματος», καθώς και deepfake εικόνων, ήχου και βίντεο. Η άμεση διαθεσιμότητα αυτών των εργαλείων κατεβάζει δραστικά τον πήχη για τους λιγότερο τεχνολογικά καταρτισμένους επιτήδειους επιτρέποντάς τους να κάνουν απάτες οι οποίες διαφορετικά θα ήταν ανέφικτες γι' αυτούς.

Εν τω μεταξύ, αναφέρει η ESET, η μάστιγα του ransomware έχει, με την πάροδο των ετών, δοκιμάσει την κυβερνοαντοχή αμέτρητων οργανισμών, με αυτόν τον τύπο κακόβουλου λογισμικού να αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο από ομάδες APT (προηγμένη επίμονη απειλή). Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) χρησιμοποιείται ήδη από παράγοντες όλων των τύπων σε ποικίλους βαθμούς, αναμένεται επίσης να συμβάλει στην αύξηση του όγκου και του αντίκτυπου των επιθέσεων ransomware.

Ανεξάρτητα από την πρόθεση πίσω από το PromptLock, η ανακάλυψή του δείχνει πώς τα εργαλεία AI μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση διαφόρων σταδίων επιθέσεων ransomware, από την αναγνώριση έως την εξαγωγή δεδομένων, με ταχύτητα και κλίμακα που κάποτε θεωρούνταν αδύνατη. Η προοπτική ενός κακόβουλου λογισμικού με τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί, μεταξύ άλλων, να προσαρμοστεί στο περιβάλλον και να αλλάξει τις τακτικές του σε πραγματικό χρόνο μπορεί γενικά να αντιπροσωπεύει ένα νέο σύνορο στις κυβερνοεπιθέσεις προειδοποιεί η ρωσική εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

