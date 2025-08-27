Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, φοιτητές του Πανεπιστημίου του Πεκίνου και του Πανεπιστημίου Qinghai πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου στο Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου και το Γεωπάρκο Λέσβου. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης πεδίου υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Η εβδομαδιαία εκπαιδευτική δράση βασίστηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Άντισσας του Μουσείου. Ο καθηγητής Νίκος Ζούρος ενημέρωσε τους φοιτητές για τη γεωλογική δομή της Λέσβου και του Αιγαίου, τα ηφαίστεια της Λέσβου, τα ενεργά ρήγματα, τα γεωθερμικά πεδία και τους γεώτοπους που συνθέτουν το Γεωπάρκο. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν την έκθεση "ΜΝΗΜΕΣ ΓΑΙΑΣ" και συζήτησαν για τη λειτουργία του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων και τη θέση του Γεωπάρκου Λέσβου σε αυτό το πλαίσιο.

Οι ασκήσεις πεδίου ξεκίνησαν στην προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους, όπου οι φοιτητές ήρθαν σε επαφή με τον ηφαιστειακό δόμο Υψηλού και τη στρωματογραφία των πυροκλαστικών σχηματισμών Σιγρίου. Σημαντική ήταν και η ενημέρωση για τις ανασκαφικές, συντηρητικές και προστατευτικές εργασίες στις απολιθωματοφόρες θέσεις, ιδιαίτερα κατά μήκος του νέου οδικού άξονα Καλλονής-Σιγρίου.

Εξερεύνηση Απολιθωμάτων και Γεωλογικών Μνημείων

Στο Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους, οι φοιτητές μελέτησαν απολιθωμένα οικοσυστήματα, ενημερώθηκαν για την εξέλιξη της χλωρίδας στο πέρασμα των αιώνων, ενώ ξεναγήθηκαν στο Μουσείο, όπου γνώρισαν φυτικά απολιθώματα από όλο τον κόσμο. Εντυπωσιακά ήταν και τα ευρήματα γύρω από την ηφαιστειότητα και τη σεισμική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο.

Στο Πάρκο Σιγρίου μελέτησαν τα εντυπωσιακά ριζικά συστήματα απολιθωμένων κορμών. Επίσης, επισκέφθηκαν το Θαλάσσιο Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους Νησιώπης, ταξιδεύοντας με σκάφος με γυάλινο πυθμένα, όπου διερεύνησαν τα θαλάσσια και χερσαία γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, τη συμβολή των γεωλογικών ρηγμάτων και της ηφαιστειότητας στη διαμόρφωση του τοπίου.

Γεωλογικές και Πολιτισμικές Διαδρομές στη Λέσβο

Ακολούθησε επίσκεψη στο Κτήμα Φάρος στο Σίγρι, όπου οι φοιτητές εξοικειώθηκαν με τον βιολογικό ελαιώνα, τη γεωλογική του σημασία και τις καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδου στον άλλοτε άγονο τόπο της Δυτικής Λέσβου.

Οι ασκήσεις συνεχίστηκαν στην Άντισσα, με αναφορές στο εντυπωσιακό σπήλαιο της και τον "μύθο του Ορφέα", υπογραμμίζοντας τη σύνδεση μυθολογίας και γεωλογίας. Οι φοιτητές επισκέφτηκαν επίσης τη Γαβαθά, τη Λιώτα και άλλες περιοχές σημαντικής γεωλογικής αξίας, αναλύοντας τη σχέση εντοπισμού απολιθωμάτων με τους ηφαιστειακούς σχηματισμούς.

Όπως υπογράμμισε ο καθηγητής Νίκος Ζούρος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι φοιτητές συμμετείχαν σε απαιτητικό πρόγραμμα πεδίου, όπου εξερεύνησαν ενεργά ρήγματα, γεωθερμικά πεδία και σημαντικούς ηφαιστειακούς γεώτοπους του νησιού, όπως τους σχηματισμούς του Αγίου Δημητρίου Αγιάσου, τον ορεινό όγκο Ολύμπου και τον Κόλπο της Γέρας. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στις θερμές πηγές Ιπποκράτης και στην επίσκεψη στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βρίσας και της Αρχαίας Πύρρας.

Αειφορία, Οικοσυστήματα και Επιστημονική Παρατήρηση

Σημαντική ήταν η επίσκεψη στους υγροτόπους του Κόλπου Καλλονής, όπου καταγράφηκαν οι ενεργές γεωδυναμικές διεργασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτού του μοναδικού οικοσυστήματος, σημαντικού για την ορνιθοπανίδα. Οι φοιτητές συμμετείχαν και σε ορνιθοπαρατήρηση στις Αλυκές Καλλονής με τη συνεργασία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης.

Στην Αγία Παρασκευή και τη Νάπη μελέτησαν το ιστορικό ρήγμα και τις συνέπειες του σεισμού του 1867, ενώ εξερεύνησαν ηφαιστειακές δομές στον Λεπέτυμνο, την Κάπη, την Πελόπη, τον Μόλυβο και την Πέτρα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι στηλοειδείς λάβες του Υψηλομέτωπου και οι γεωθερμικές εκδηλώσεις στη Στύψη.

Η εκπαιδευτική άσκηση ολοκληρώθηκε με τη μελέτη γεωλογικών σχηματισμών στη Μόρια, απολιθωμάτων Megalodon που βοηθούν στον προσδιορισμό ηλικιών, αλλά και με την ανάλυση γεωμνημείων της Μυτιλήνης, όπως τα λιμναία ιζήματα στον Καρά Τεπέ, η ηφαιστειακή φλέβα στην Παγανή και η περιοχή της Φυκιότρυπας.

