Θεσσαλονίκη: Ολυμπιάδα του μέλλοντος στην Ολυμπία με συμμετοχή ανθρωποειδών αθλητών

Ένα νέο κεφάλαιο καινοτομίας ανοίγει στην Ολυμπία, καθώς στις 29 Αυγούστου με 2 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί μια πρωτοποριακή "Ολυμπιάδα ρομποτικής", όπου ανθρωποειδή ρομπότ θα διαγωνιστούν σε αθλήματα όπως το μποξ και το ποδόσφαιρο, καθώς και σε δοκιμασίες επιδεξιότητας. Η διοργάνωση των εταιρειών «Acumino» και «Endeavor» υπόσχεται να συγκεντρώσει στην Ελλάδα όχι μόνο προηγμένες μηχανές αλλά και διακεκριμένες προσωπικότητες της τεχνολογίας, με διεθνή αναγνώριση.

Μεταξύ των επιφανών ομιλητών θα βρεθούν ο Hon Weng Chong, ιδρυτής και CEO της «Cordical Labs», που θα παρουσιάσει τον βιολογικό υπολογιστή CL1 με ανθρώπινα κύτταρα, ο Luis Sentis, καθηγητής και συνιδρυτής της «Apptronik Systems», η Andra Keay της «Silicon Valley Robotics» και η Stefanie Manzinger, στέλεχος της «NVIDIA».

Όπως τονίζει ο Μηνάς Λιαροκάπης, CEO & CTO της «Acumino»: «Το δυνατό στοιχείο της διοργάνωσης είναι ότι δεν φέρνουμε απλά 10 ακαδημαϊκούς να μιλήσουν για ρομπότ, αλλά και εκπροσώπους εταιρειών που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας παγκοσμίως». Πρόκειται για μια εκδήλωση που φέρνει σε επαφή το παγκόσμιο οικοσύστημα ρομποτικής – από κατασκευαστές και ερευνητές, μέχρι εταιρείες εκπαίδευσης και νέους λάτρεις της τεχνολογίας, με παρουσία από τρεις ηπείρους.

Ανθρωποειδή ρομπότ από όλο τον κόσμο στην Ολυμπία

Στην «Ολυμπιάδα» θα συμμετάσχουν πρωτοποριακά ρομπότ των κινεζικών «Booster Robotics» και «Unitree» –τα οποία θα επιδείξουν τις ικανότητές τους στο ποδόσφαιρο και το μποξ αντίστοιχα– αλλά και ρομπότ ελληνικών εταιρειών όπως της «Philon», της «Aldebaran» (δημιουργού των «Nao» και «Pepper») καθώς και της ερευνητικής ομάδας «Hermes» από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που παρουσίασε έναν πλήρως λειτουργικό ρομποτικό εξωσκελετό κάτω άκρων.

Η διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία –χωρίς πρόβλεψη για βραβεία ή διαγωνιστικά αθλήματα αυτή τη χρονιά– έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον συνέδρων από περισσότερες από 20 χώρες, ακόμα και από την Ερυθραία και τη Νέα Ζηλανδία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντυπωσιακά εκθέματα, διαδραστικά εργαστήρια και διαπανεπιστημιακές συναντήσεις, ενώ ξεχωρίζει η διαδικτυακή παρουσίαση του ανθρωποειδούς «Oli» (LimX Dynamics), δείγμα των τεράστιων αλμάτων που κάνει η Ανατολική Κίνα στην αγορά της ρομποτικής.

Προκλήσεις, προοπτικές και το μέλλον της ρομποτικής αγοράς

Όπως επισημαίνει ο Μηνάς Λιαροκάπης, «οι εξελίξεις στο πεδίο της ρομποτικής τρέχουν πολύ γρήγορα και τα ανθρωποειδή έχουν φτάσει στο σημείο να εκτελούν με επιδεξιότητα και ανθρωπομορφικότητα αρκετά περίπλοκες διεργασίες», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τα αδιευκρίνιστα ακόμη όρια της τεχνολογίας. Η επιλογή της Ολυμπίας, ως συμβολικού τόπου, θέτει το ερώτημα μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος και το δημιούργημά του.

Ο ίδιος εκτιμά πως το "ιερό δισκοπότηρο" της αγοράς των ανθρωποειδών είναι η αξιοπιστία: «Σήμερα δεν υπάρχει αρκετή αξιοπιστία και όταν δεν υπάρχει αξιοπιστία δεν υπάρχει και Return-on-Investment. Σε humanoid συστήματα με υψηλό βαθμό αυτονομίας, όλο και κάτι πάει στραβά χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη. Υψηλότερη αξιοπιστία σημαίνει μεγαλύτερο κόστος, αλλά αυτό επηρεάζει τη βιωσιμότητα» εξηγεί, σημειώνοντας πως θα απαιτηθούν ακόμα αρκετά χρόνια ώστε τα ανθρωποειδή να γίνουν εμπορικά βιώσιμα και πλήρως αξιόπιστα.

Η διεθνής αγορά ανθρωποειδών ρομπότ εκτιμάται μεταξύ 2 και 8 δισ. ευρώ, με τάση σχεδόν δεκαπλασιασμού μέχρι το 2035, σύμφωνα με νέες μελέτες. Ο Λιαροκάπης εκτιμά μάλιστα ότι είναι ευκαιρία για την Ελλάδα να στραφεί στην κατασκευή hardware και όχι μόνο στο software, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των εξειδικευμένων μηχανικών που διαθέτει η χώρα.

Το εισιτήριο για την Ολυμπιάδα ξεκινά από 10 ευρώ (μειωμένο) και φτάνει τα 20 ευρώ (γενική είσοδος), ενώ παιδιά κάτω των εννέα ετών έχουν δωρεάν συμμετοχή.

Αλεξάνδρα Γούτα

*Τις φωτογραφίες παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μηνάς Λιαροκάπης

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.