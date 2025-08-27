Άρης: Ρομπότ μέλισσα μπορεί μια μέρα να επικονιάσει φυτά στον πλανήτη

Ένα ρομπότ που μοιάζει με μέλισσα, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT), αποτελεί μέρος μιας νέας γενιάς bots εμπνευσμένων από τη Φύση.

Το μηχάνημα, το οποίο ζυγίζει λιγότερο από έναν συνδετήρα, μπορεί να κουνάει τα φτερά του έως και 400 φορές το δευτερόλεπτο και έχει επιτύχει μέγιστη ταχύτητα δύο μέτρων ανά δευτερόλεπτο. Μπορεί επίσης να αναστραφεί και αιωρείται.

«Προσπαθούμε απλώς να μιμηθούμε αυτούς τους καταπληκτικούς ελιγμούς που μπορούν να επιτύχουν οι μέλισσες», τόνισε στο CNN ο Γι Χσουάν «Νέμο» Χσιάο, ένας τεταρτοετής διδακτορικός φοιτητής που εργάζεται στη ρομποτική.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι κάποια μέρα θα μπορούσε να βοηθήσει σε εργασίες όπως η τεχνητή επικονίαση, ίσως ακόμη και σε άλλους πλανήτες.

«Αν πρόκειται να καλλιεργήσετε κάτι στον Άρη, πιθανότατα δεν θέλετε να φέρετε πολλά πραγματικά έντομα για να κάνουν την επικονίαση», λέει ο Χσιάο. «Εκεί θα μπορούσε ενδεχομένως να παίξει το ρόλο του το ρομπότ μας», προσθέτει.

Ο Κέβιν Τσεν, αναπληρωτής καθηγητής στο MIT και κύριος ερευνητής στο Εργαστήριο Soft and Micro Robotics, προσθέτει ότι η ομάδα δεν θέλει να αντικαταστήσει τις μέλισσες, αλλά να χρησιμοποιήσει σε σενάρια όπου τα έντομα δεν μπορούν.

Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε αποθήκες με σειρές καλλιεργειών στοιβαγμένες ψηλά και υπεριώδη φωτισμό, λέει: «Είναι πολύ δύσκολο για τις μέλισσες να επιβιώσουν σε αυτό το περιβάλλον».



Σε όλο τον κόσμο, οι τεχνολόγοι παίρνουν μαθήματα από τη φύση για να δημιουργήσουν ρομπότ που θα μπορούσαν να αποδίδουν καλύτερα σε πολύπλοκες εργασίες ή σε δύσκολα περιβάλλοντα από την παραδοσιακή τεχνολογία.

Στο Πανεπιστήμιο Yale, ερευνητές ανέπτυξαν ένα ρομπότ εμπνευσμένο από γκέκο (είδος σαύρας) που μπορεί να ακρωτηριάσει τα άκρα του - μια ικανότητα που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη σε αποστολές έρευνας και διάσωσης σε επικίνδυνα ερείπια, σύμφωνα με τους δημιουργούς του.

Και ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Chung-Ang της Νότιας Κορέας παρουσίασαν πρόσφατα ένα ευλύγιστο ρομπότ που μπορεί να λυγίζει και να σέρνεται σαν κάμπια.

«Εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης έχουν βοηθήσει να δοθεί (σε έντομα και ζώα) η καλύτερη λύση, ειδικά για κάθε είδους μετακίνηση», τονίζει ο Χσιάο, ο οποίος γράφει τους αλγόριθμους που καθοδηγούν τις μέλισσες-ρομπότ πώς να κινηθούν.

Η μέλισσα-ρομπότ πετάει χρησιμοποιώντας μαλακούς τεχνητούς μύες που επιμηκύνονται και συστέλλονται για να κουνάνε το φτερό, οι οποίοι αναπτύχθηκαν από την υποψήφια διδάκτορα Σουχάν Κιμ. Τα φτερά του ρομπότ, κομμένα με λέιζερ, και οι μικροσκοπικοί εσωτερικοί μηχανισμοί του, παρόμοιοι σε μέγεθος με εξαρτήματα ρολογιών, κατασκευάζονται επίσης εσωτερικά.

Η ομάδα εργάζεται επίσης πάνω σε ένα ρομπότ που μοιάζει με ακρίδα. Το μηχάνημα, μικρότερο από έναν ανθρώπινο αντίχειρα, μπορεί να κάνει άλμα 20 εκατοστά στον αέρα και να κινηθεί σε εδάφη που κυμαίνονται από γρασίδι μέχρι πάγος και φύλλα. Ο Χσιάο εξηγεί ότι ένα ρομπότ με άλματα είναι πιο ενεργειακά αποδοτικό από ένα ιπτάμενο ρομπότ.

Το μικρό μέγεθος των ρομπότ που μοιάζουν με μέλισσα και ακρίδα σημαίνει ότι θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για αποστολές έρευνας και διάσωσης ή για εξερεύνηση τοποθεσιών όπως το εσωτερικό ενός αγωγού ή μιας μηχανής στροβίλου.

Ο Χσιάο λέει ότι το επόμενο βήμα για την εφαρμογή της τεχνολογίας στον πραγματικό κόσμο είναι η προσθήκη αισθητήρων που μπορούν να τροφοδοτούν τα ρομπότ με πληροφορίες, καθώς και μπαταριών για την τροφοδότησή τους. Τα μηχανήματα βασίζονται προς το παρόν σε ένα καλώδιο για την τροφοδότησή τους. «Είναι πολύ δύσκολο να τοποθετηθεί μια μικρή πηγή ενέργειας σε μικροσκοπικά ρομπότ», προσθέτει ο Τσεν.

Η δυνατότητα ανάπτυξης ενός πλήρως αυτόνομου ρομπότ στο πεδίο θα μπορούσε να απέχει 20 έως 30 χρόνια, εκτιμά πάντως.

Αλλά η μελέτη των φυσικών ικανοτήτων των εντόμων θα δώσει στην ομάδα του ένα κίνητρο. «Έχουν εξελιχθεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια», σημειώνει ο Τσεν. «Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να μάθουμε από την κίνηση, τη συμπεριφορά και τη δομή των εντόμων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.